সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানের স্ত্রীর ২০ লাখ টাকার সঞ্চয়পত্র অবরুদ্ধের আদেশ

জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের স্ত্রী লুৎফুল তাহমিনা খানের দুটি সঞ্চয়পত্র অবরুদ্ধের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব সঞ্চয়পত্রে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ২০ লাখ টাকা।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এ আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী রিয়াজ হোসেন বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

দুদকের পক্ষে উপপরিচালক ও তদন্তকারী কর্মকর্তা মুহাম্মদ জয়নাল আবেদীন এ আবেদন করেন। আবেদনে বলা হয়, মামলার তদন্তকালে দেখা গেছে, আসামি লুৎফুল তাহমিনা খান ১৫ কোটি ৪৬ লাখ ৯৪ হাজার ৫৯১ টাকা মূল্যের জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করে ভোগদখলে রেখেছেন।

আবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, আসাদুজ্জামান খান সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর স্ত্রীর অপরাধে সহায়তা করেছেন। তিনি নিজে এবং তাঁর আংশিক মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের নামে একাধিক ব্যাংক হিসাবে মোট ৪৩ কোটি ৭৭ লাখ ৭৪৫ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন। এই অর্থের স্থানান্তর, হস্তান্তর ও রূপান্তরের মাধ্যমে তিনি মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে।

মামলার তদন্তকালে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, আসামিরা অপরাধলব্ধ সম্পত্তি হস্তান্তরের চেষ্টা করছেন। এটি করতে পারলে মামলার মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবে। তাই মামলার বিচার শেষে সম্পত্তি সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত করার সুবিধার্থে তাঁর মালিকানাধীন এসব অস্থাবর সম্পদ অবরুদ্ধ করা একান্ত প্রয়োজন।

