মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে শিশু-কিশোরদের আনন্দ অনুষ্ঠান
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে শিশু-কিশোরদের অংশগ্রহণে আনন্দঘন পরিবেশে ‘শিশু-কিশোর আনন্দ অনুষ্ঠান’ আয়োজন করেছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। আজ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অডিটরিয়ামে এ আয়োজন শুরু হয়।
সকাল ১০টা ২০ মিনিটে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। বিজয় দিবসের তাৎপর্য নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরতে এবং শিশু-কিশোরদের সাংস্কৃতিক চর্চায় উৎসাহিত করতেই এই আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানের শুরুতে নৃত্য পরিবেশন করে এসওএস শিশুপল্লীর শিক্ষার্থীরা। তাদের পরিবেশনায় উঠে আসে দেশপ্রেম ও বিজয়ের আনন্দের প্রকাশ। এরপর নৃত্যরাগ একাডেমির শিল্পীরা মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করেন।
পরে মাইলস্টোন কলেজের মোহাম্মদপুর শাখার শিক্ষার্থীরা দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করে। তাঁরা প্রথমে ‘সূর্যোদয়ে তুমি, সূর্যাস্তেও তুমি’ গানটি পরিবেশন করেন। এরপর একে একে বিভিন্ন গানের সঙ্গে নৃত্যপরিবেশন করা হয়। কবিতা আবৃত্তি করা হয়।
মাইলস্টোন কলেজের পরিবেশনা শেষে মঞ্চে আসে শিল্পবৃত্ত নামের সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পীরা। তাঁরা দলীয়ভাবে ‘মুক্তির মন্দির সোপানতলে’ গানটি করেন। তাঁদের দলীয় সংগীতে মুক্তিযুদ্ধের সংগ্রাম ও বিজয়ের কথা উঠে আসে।
এরপর পরিবেশনায় অংশ নেয় মূর্ছনা সংগীত একাডেমি। তাদের পরিবেশনার পর নৃত্য ও গান পরিবেশন করে বনফুল সংগীত একাডেমি এবং বধ্যভূমির সন্তানদল। শিশু-কিশোর শিল্পীদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠানজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ তৈরি হয়।
সবশেষে শেরেবাংলা সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ‘একটি বাংলাদেশ তুমি জাগ্রত জনতার’সহ বেশ কয়েকটি দেশাত্মবোধক গান এবং নৃত্য পরিবেশন করেন। তাদের পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শিশু-কিশোরদের এই বিজয় উৎসবের সমাপ্তি ঘটে।
অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠনের শিল্পীরাসহ অভিভাবক, শিক্ষক ও দর্শনার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।