বাংলাদেশ

শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ কৃতী সংবর্ধনা: সেভয় আইসক্রিম-প্রথম আলো চুক্তি সই

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা ২০২৬ আয়োজনের সহযোগী প্রতিষ্ঠান সেভয় আইসক্রিম ফ্যাক্টরি লিমিটেডের সঙ্গে প্রথম আলোর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে (বাঁ থেকে) সেভয় আইসক্রিম ফ্যাক্টরি লিমিটেডের ইভেন্টস অ্যান্ড অ্যাক্টিভেশনের নির্বাহী মো. সজীব আহমেদ, মার্কেটিং বিভাগের ব্র্যান্ড নির্বাহী মারুফ হোসাইন, সেলস ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ডিরেক্টর মো. রকিবুল মতিন এবং প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক, মহাব্যবস্থাপক ও হেড অব মার্কেটিং মো. আজওয়াজ খান, বিজ্ঞাপন ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ব্যবস্থাপক মো. শাহাদাত ফয়েজ ও ইভেন্টস বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আল মামুনছবি: প্রথম আলো

‘স্বপ্ন দেখো জীবন গড়ো’ স্লোগান নিয়ে প্রথম আলোর আয়োজনে ও শিক্ষার ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ‘শিখো’র পৃষ্ঠপোষকতায় এ বছরও এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করা হচ্ছে ‘শিখো-প্রথম আলো জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতী সংবর্ধনা ২০২৬’।

এ সংবর্ধনা আয়োজনে সারা দেশের ৬৪ জেলার অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের বিনা মূল্যে আইসক্রিম সরবরাহ করে সহযোগী হিসেবে থাকছে সেভয় আইসক্রিম। এ উপলক্ষে আজ রোববার বিকেলে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে প্রথম আলো কার্যালয়ে সেভয় আইসক্রিম ফ্যাক্টরি লিমিটেডের সঙ্গে প্রথম আলোর একটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে।

সেভয় আইসক্রিম ফ্যাক্টরি লিমিটেডের সেলস ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ডিরেক্টর মো. রকিবুল মতিন এবং প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে চুক্তিতে সই করেন।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন সেভয় আইসক্রিম ফ্যাক্টরি লিমিটেডের অ্যাকাউন্টস বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ নিজাম উদ্দিন মাহাদী হাসান, মার্কেটিং বিভাগের ব্র্যান্ড নির্বাহী মারুফ হোসাইন, ইভেন্টস অ্যান্ড অ্যাক্টিভেশন বিভাগের নির্বাহী মো. সজীব আহমেদ ও সহযোগী নির্বাহী সাজ্জাদ হোসেন এবং প্রথম আলোর মহাব্যবস্থাপক ও হেড অব মার্কেটিং মো. আজওয়াজ খান, বিজ্ঞাপন ও বিজনেস ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ব্যবস্থাপক মো. শাহাদাত ফয়েজ এবং ইভেন্ট বিভাগের সহকারী ব্যবস্থাপক আল মামুন।

সারা দেশে ২০২৬ সালে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় জিপিএ-৫ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের ৬৪ জেলায় এ সংবর্ধনা দেওয়ার কার্যক্রম শিগগিরই শুরু হবে। এ ছাড়া সফলতার সঙ্গে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা নিবন্ধন করলেই সবার জন্য রয়েছে উপহার। নিবন্ধনের জন্য ভিজিট করুন www.gpa5reception.com ওয়েবসাইটে।

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