‘ব্রাজিল বাড়িতে’ দুদকের অভিযান

‘ব্রাজিল বাড়িতে’ দুদকের অভিযান
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন তেল কোম্পানিগুলোর অসাধু কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিরুদ্ধে তেল চুরির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জনের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযান শুরু করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। আজ রোববার নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লার ব্রাজিল বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে দুদক এনফোর্সমেন্ট ইউনিট। সন্ধ্যায় পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছে দুদক।
‘তেল চুরি’, ব্রাজিল বাড়ি ও তাঁদের আয়েশি জীবন—শিরোনামে গতকাল শনিবার একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে প্রথম আলো। এতে যমুনা তেল কোম্পানির গেজার ও শ্রমিক ইউনিয়নের (সিবিএ) নেতা জয়নাল আবেদীন ওরফে টুটুলের অবৈধ সম্পদের তথ্য উঠে আসে। এসব অভিযোগের ভিত্তিতেই অভিযান শুরু করেছে দুদক।
দুদকের পাঠানো বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ঢাকায় দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে যমুনা তেল কোম্পানি লিমিটেডের নারায়ণগঞ্জ জেলার ফতুল্লা ডিপো কার্যালয়ে আজ একটি এনফোর্সমেন্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের জন্য ডিপোর ২২ ও ২৩ নম্বর স্টোরেজ ট্যাংকের ক্যালিব্রেশন (মজুত সক্ষমতা) চার্ট সংগ্রহ করা হয়েছে। এ ছাড়া এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ও বিতরণ করা তেলের পরিমাণ–সম্পর্কিত রেকর্ডপত্র সংগ্রহ করেছে অভিযান এনফোর্সমেন্ট টিম।
এতে আরও বলা হয়, অভিযানের সময় যমুনা তেল কোম্পানির গেজার মো. জয়নাল আবেদীন নির্মিত ‘ব্রাজিল বাড়ি’ নামের স্থাপনা সরেজমিন পরিদর্শন করা হয়েছে। পরিদর্শনের সময় জয়নাল আবেদীন কর্তৃক অবৈধ সম্পদ অর্জন–সংক্রান্ত প্রাথমিক তথ্যও সংগ্রহ করা হয়েছে। সংগৃহীত রেকর্ডপত্র, তথ্যসমূহ বিশদভাবে পর্যালোচনা করে কমিশনের কাছে বিস্তারিত প্রতিবেদন দাখিল করবে এনফোর্সমেন্ট টিম।
এদিকে দুদকের চট্টগ্রামের উপপরিচালক সুবেল আহমেদ প্রথম আলোকে বলেছেন, প্রথম আলোতে প্রতিবেদন প্রকাশের পর যুমনা অয়েল কোম্পানির পতেঙ্গার কার্যালয় থেকে দুদক কিছু তথ্য নিয়েছে। এগুলো নিয়ে কাজ করা হচ্ছে। কোনো অভিযান পরিচালিত হয়নি।