বাংলাদেশ

চুক্তি সই

২০২৬ সালে হজ করতে পারবেন সাড়ে ৭৮ হাজার বাংলাদেশি

ইউএনবি
ঢাকা
পবিত্র মসজিদুল হারাম (কাবা শরিফ) তাওয়াফ করছেন মুসল্লিরা। পবিত্র মক্কা, সৌদি আরবফাইল ছবি: প্রথম আলো

সৌদি আরব ও বাংলাদেশের মধ্যে ২০২৬ সালের পবিত্র হজ নিয়ে চুক্তি সই হয়েছে। চুক্তি অনুসারে আগামী বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালে বাংলাদেশ থেকে ৭৮ হাজার ৫০০ জন হজ পালন করতে পারবেন। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার বিকেলে সৌদি আরবের জেদ্দায় এ চুক্তি হয়। বাংলাদেশের পক্ষে ধর্ম উপদেষ্টা আ ফ ম খালিদ হোসেন এবং সৌদি আরবের পক্ষে দেশটির হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রী তৌফিক বিন ফাওজান আল রাবিয়াহ চুক্তিতে সই করেন।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চুক্তি সইয়ের সময় ধর্ম উপদেষ্টা সামগ্রিক হজ ব্যবস্থাপনা নিয়ে সৌদি হজমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি বাংলাদেশের হজ ব্যবস্থাপনার অগ্রগতি সম্পর্কেও সৌদি মন্ত্রীকে জানান।

এ ছাড়া মিনা, আরাফা ও মুজদালিফার তাঁবু ব্যবস্থাপনা, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধা বাড়ানোর বিষয়ে সৌদি মন্ত্রীকে অনুরোধ জানান ধর্ম উপদেষ্টা খালিদ। এ সময় সৌদি মন্ত্রী বাংলাদেশের সাম্প্রতিক হজ ব্যবস্থাপনার প্রশংসা করে বাংলাদেশি হাজিদের সর্বোচ্চ সেবা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়েছে, ধর্ম উপদেষ্টা সৌদি হজ ও ওমরাহবিষয়ক মন্ত্রীকে বাংলাদেশ সফরের আমন্ত্রণ জানান। এতে তিনি সম্মতি জানিয়েছেন।

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সৌদি হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাসান মানাখারা, বাংলাদেশের ধর্মসচিব মো. কামাল উদ্দিন, সৌদি আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত দেলোয়ার হোসেন, বাংলাদেশে সৌদি রাষ্ট্রদূত আবদুল্লাহ বিন জাফর এইচ বিন আবিয়াহ, হজ অনুবিভাগের অতিরিক্ত সচিব মো. আয়াতুল ইসলাম, জেদ্দার বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কনসাল জেনারেল সাখাওয়াত হোসেন, যুগ্ম সচিব (হজ) মঞ্জুরুল হক ও কাউন্সিলর (হজ) মো. কামরুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

