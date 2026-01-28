কে কী মনে করে, তাতে কিছু আসে যায় না: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

ড্রোন নির্মাণে কারখানা তৈরিতে চীনের সঙ্গে চুক্তি
কে কী মনে করে, তাতে কিছু আসে যায় না: পররাষ্ট্র উপদেষ্টা
পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, বাংলাদেশ যদি অন্য দেশের সহযোগিতায় কোনো কারখানা করার চিন্তা করে, সেটা নিজের স্বার্থেই করবে। অন্য কে এ নিয়ে কী মনে করে, তাতে কিছু যায় আসে না।
ড্রোন নির্মাণের জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠায় চীনের সঙ্গে চুক্তির বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা। আজ বুধবার বিকেলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে নিজের দপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।
উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘আমি পত্রিকাতে দেখলাম যে হচ্ছে। একটা ফ্যাক্টরি যদি হয়...অন্য বিষয়টা হচ্ছে ভারতে বা পাকিস্তানে যা কিছু হয়, তাতে আমার মতামতের কোনো গুরুত্ব আছে! যদি না হয়, বাংলাদেশ যদি কোনো ফ্যাক্টরি বা ইন্ডাষ্ট্রি করার চিন্তা করে বা সেটআপ করে অন্য একটা দেশের সহযোগিতায়, সেটা বাংলাদেশ নিজের স্বার্থে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েই করবে। অন্য কে কী মনে করে, তাতে কিছু আসে যায় না।’