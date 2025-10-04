অ্যানথ্রাক্স কী, কীভাবে ছড়ায়

প্রথম আলো এক্সপ্লেইনার
অ্যানথ্রাক্স কী, কীভাবে ছড়ায়
রংপুরের পীরগাছা উপজেলায় অ্যানথ্রাক্সের সংক্রমণ দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি মিঠাপুকুর ও কাউনিয়া উপজেলায় অ্যানথ্রাক্স সন্দেহে কয়েকজনের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। এর আগে জুলাই ও সেপ্টেম্বর মাসে পীরগাছায় অ্যানথ্রাক্স উপসর্গ নিয়ে দুজন মারা গেছেন।
প্রথম আলো পীরগাছা সদর ও পারুল ইউনিয়ন ঘুরে অন্তত অর্ধশত অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত রোগীর তথ্য পেয়েছে। গত দুই মাসে অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়ে তিন শতাধিক গবাদিপশু মারা যাওয়ার তথ্য পাওয়া গেছে। অসুস্থ গরু জবাই করার পর মাংস নাড়াচাড়া করার কারণে একটি পরিবারের ৪ জনসহ ১০ জনের আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রকাশ হয়েছে প্রথম আলোতে।
এসব ঘটনায় অ্যানথ্রাক্স নিয়ে আবার নতুন করে শুরু হয়েছে শঙ্কা। দেশে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্তের ঘটনা নতুন নয়। আগেও বিভিন্ন সময় অ্যানথ্রাক্স ছড়িয়েছে। প্রতিবারই লোকজনকে সতর্ক করা হয় করণীয় জানিয়ে।
এবারও বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আতঙ্কিত না হয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে। অসুস্থ গবাদিপশু জবাই, মাংস সংগ্রহ ও বিক্রি না করতে বলেছেন তাঁরা। অ্যানথ্রাক্স কী, কীভাবে ছড়ায় ও প্রতিরোধ করা যায়, সেসব বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতেও জোর দিয়েছেন তাঁরা।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) ওয়েবসাইটে অ্যানথ্রাক্স নিয়ে ৯টি প্রশ্নের জবাব রয়েছে। প্রশ্নগুলো হলো অ্যানথ্রাক্স কী, রোগের উৎস কী, কোথা থেকে ছড়ায়, মানুষের মধ্যে অ্যানথ্রাক্সের লক্ষণ, মানুষ থেকে মানুষে কি অ্যানথ্রাক্স ছড়ায়, টিকা কি আছে, আক্রান্ত মানুষের চিকিৎসা কী, কীভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব, পশু অসুস্থ হলে বা মারা গেলে সেটার মাংস কি ব্যবহার করা যাবে?
এসব প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে, অ্যানথ্রাক্স হলো, ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস নামের স্পোর গঠনকারী ব্যাকটেরিয়ার কারণে সৃষ্ট একটি সংক্রমণ। প্রাণি থেকে এ রোগ মানুষে ছড়ায়। যে প্রাণিরা জাবর কাটে, যেমন গরু, ছাগল, ভেড়া—এরা অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত হয়। আক্রান্ত পশু থেকে ও দূষিত পশুজাতপণ্য থেকে মানুষ আক্রান্ত হতে পারে।
অ্যানথ্রাক্স সাধারণত প্রাণি থেকে প্রাণিতে বা মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায় না। তবে যখন অ্যানথ্রাক্স স্পোর খাবার গ্রহণ, শ্বাসপ্রশ্বাস বা ত্বকের কাঁটাছেড়ার মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে, তখন তা সক্রিয় হয়ে বংশবৃদ্ধি করে ও টক্সিন উৎপাদন করে। আক্রান্ত পশু জবাইয়ের পর মাংস, রক্ত ও পশম বা হাড়ের সংস্পর্শ থেকে মানুষের মধ্যে এ রোগ ছড়াতে পারে। সংক্রমিত পশুর হাড় দিয়ে তৈরি পশুখাদ্য থেকেও অ্যানথ্রাক্স ছড়াতে পারে।
মানুষের মধ্যে অ্যানথ্রাক্সের তিন ধরনের উপসর্গ দেখা যায়। এর মধ্যে কিউট্যানিয়াস অ্যানথ্রাক্স বা ত্বকজনিত ধরন সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। ত্বক কেটে গেলে সেই ক্ষত দিয়ে অ্যানথ্রাক্স স্পোর প্রবেশ করলে ত্বকে চুলকানি হয়, ফোস্কা পড়ে এবং ঘা দ্রুত কালো আকার ধারণ করে। কিছু ক্ষেত্রে মাথাব্যথা, শরীরব্যথা, জ্বর ও বমি হতে পারে।
গ্যাস্ট্রোইনটেস্টিনাল অ্যানথ্রাক্সও হতে পারে। এ ধরনটা দেখা যায় আক্রান্ত পশুর মাংস খেলে। শুরুতে মনে হতে পারে, খাবারে বিষক্রিয়া (ফুডপয়জনিং) হয়েছে। কিন্তু পরে তা গুরুতর পেটব্যথা, ডায়রিয়া ও রক্তবমিতে রূপ নেয়।
প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। অসুস্থ গরু বিক্রি ও জবাইয়ের বিরুদ্ধে নজরদারি রাখা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন আমাদের আশ্বস্ত করেছে। এ নিয়ে লোকজনকে সচেতন করা হচ্ছে
আরেকটি ধরন হচ্ছে পালমোনারি বা শ্বাসজনিত অ্যানথ্রাক্স। এ ধরনটি সবচেয়ে ভয়াবহ, তবে খুব একটা দেখা যায় না। বাতাসে ভেসে থাকা প্রচুর পরিমাণে স্পোর ফুসফুসে প্রবেশ করলে সর্দি-কাশি হতে পারে। মানুষ দ্রুত শ্বাসকষ্ট ও শকে চলে যেতে পারে।
মানুষ থেকে মানুষে অ্যানথ্রাক্স ছড়ায় কি না—এমন প্রশ্নের জবাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, সাধারণত ছড়ায় না। তবে ত্বকজনিত অ্যানথ্যাক্সে আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষত থেকে অ্যানথ্রাক্স ছড়ানোর সামান্য ঝুঁকি থাকতে পারে।
দেশে অ্যানথ্রাক্স নতুন কিছু নয়
যুক্তরাষ্ট্রের পাবমেড সেন্ট্রাল মেডিকেল সাময়িকীতে বাংলাদেশে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ নিয়ে ২০১২ সালে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ হয়। ‘বাংলাদেশ অ্যানথ্রাক্স আউটব্রেকস আর প্রবাবলি কজড বাই কনটামিনেটড লাইভস্টক ফিড’ (বাংলাদেশে অ্যানথ্রাক্স প্রার্দুভাবের কারণ হতে পারে দূষিত পশুখাদ্য) শিরোনামের গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, সিরাজগঞ্জের ৮টি খামারে গবেষণা করে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত পশু পাওয়া গিয়েছিল। ছয়টি খামারের মাটির নমুনা এবং টার্বিনেট (নাকের ভেতরের হাড়) থেকে ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস পাওয়া গিয়েছিল।
ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, বাংলাদেশে সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) ২০১০ সালের ১ জুলাই থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ১২টি জেলায় অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত ১০৪টি গবাদিপশু ও ৬০৭ ব্যক্তিকে পেয়েছিল। জেলাগুলো হচ্ছে চট্টগ্রাম, কুষ্টিয়া, লালমনিরহাট, লক্ষ্মীপুর, মেহেরপুর, মানিকগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ, পাবনা, রাজশাহী, সাতক্ষীরা, সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল। সব কটিই ছিল কিউট্যানিয়াস বা ত্বকজনিত অ্যানথ্রাক্স। কোনো মানুষের মৃত্যু হয়নি। প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ২০০৮ সালে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত ৪৩৭ ও ২০০৯ সালে ৪৪৯ পশু শনাক্ত করেছিল।
প্রথম আলোর পুরোনো সংবাদ থেকেও বিভিন্ন বছরে অ্যানথ্রাক্স ছড়ানোর তথ্য পাওয়া যায়। ২০১১ সালে বগুড়ার ধুনট উপজেলায় অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত হয়ে এক ব্যক্তি মারা যান। ওই সময় একই গ্রামের ১৬ জন এ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়েছে, মানুষ থেকে মানুষে সাধারণত অ্যানথ্যাক্স ছড়ায় না। তবে ত্বকজনিত অ্যানথ্যাক্স আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষত থেকে অ্যানথ্রাক্স ছড়ানোর সামান্য ঝুঁকি থাকতে পারে।
গত বছরের ১৫ অক্টোবর সুইজারল্যান্ডভিত্তিক ফ্রন্টিয়ার্স সাময়িকীতে প্রকাশিত হয় গবেষণা প্রতিবেদন ‘রিস্ক ফ্যাক্টরস অ্যাসোসিয়েটড উইথ কিউট্যানিয়াস অ্যানথ্রাক্স আউটব্রেক্স ইন হিউম্যান ইন বাংলাদেশ’ (বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে ত্বকজনিত অ্যানথ্রাক্স ছড়ানোর ঝুঁকির কারণগুলো’। প্রতিবেদনে ২০১৩ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত দেশে অ্যানথ্রাক্সের ২৬টি প্রাদুর্ভাবের কথা তুলে ধরা হয়। এতে সাতটি জেলায় ১ হাজার ২১০ জনকে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত বলে শনাক্ত করা হয়। এর মধ্যে ৬১ শতাংশই ছিলেন মেহেরপুর জেলার বাসিন্দা।
রংপুরে জুলাই থেকে ত্বকের সমস্যা নিয়ে রোগী আসে
অ্যানথ্রাক্সে পীরগাছার চারটি ইউনিয়নে অর্ধশত ব্যক্তি আক্রান্ত হন। ওই সময় ঘটনাস্থল থেকে অসুস্থ গরুর মাংসের নমুনা পরীক্ষা করে অ্যানথ্রাক্স শনাক্ত করেছিল প্রাণিসম্পদ বিভাগ। পরে আইইডিসিআরের একটি প্রতিনিধিদল গত ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর পীরগাছা সদর ও পারুল ইউনিয়নের অ্যানথ্রাক্সের উপসর্গ থাকা ১২ নারী-পুরুষের নমুনা সংগ্রহ করেছিল।
আইইডিসিআরের পরিচালক তাহমিনা শিরীন প্রথম আলোকে বলেন, পীরগাছার ১২ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ৮ জনের অ্যানথ্রাক্স শনাক্ত হয়েছে। আক্রান্ত গরু ও ছাগলের মাংস খেলে অ্যানথ্রাক্সের সংক্রমণ ঘটবে। আক্রান্ত পশু কাটাকাটি করার সময় কারও হাত কেটে যেতে পারে। সেই ক্ষত থেকে সংক্রমিত হতে পারে।
তাহমিনা শিরীন এ মুহূর্তে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ প্রতিরোধে নজরদারি বাড়ানোর ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বলেন, অসুস্থ গরু বিক্রি বন্ধ করতে হবে। অসুস্থ গরু জবাই করা যাবে না, মাংস বিক্রি করা যাবে না।
কিছু অসাধু ব্যক্তি আক্রান্ত গরু বিক্রি করে দিতে পারেন—এমন শঙ্কার জবাবে আইইডিসিআরের পরিচালক বলেন, সেটা ঠেকাতে স্থানীয় পর্যায়ে প্রশাসনকে নজরদারি বাড়াতে হবে। অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত গরুর মাংস কাটাকাটি ও নড়াচড়া করা থেকে কেউ সংক্রমিত হতে পারেন। ফলে এখানে অ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধে সর্তক থাকার একটাই উপায়—এ ধরনের গরু জবাই ও মাংস বিক্রি বন্ধ করা।
জানতে চাইলে রংপুর জেলা সিভিল সার্জন শাহীন সুলতানা প্রথম আলোকে বলেন, গত জুলাই মাসে কিছু লোক ত্বকের সমস্যা নিয়ে আসেন। সেগুলো স্বাভাবিক ত্বকের রোগ হিসেবে চিকিৎসা দেওয়া হয়। এরপর জানা যায়, এলাকায় বেশ কিছু গবাদিপশুর মৃত্যু হয়েছে। সে সময় অ্যানথ্রাক্স সন্দেহে পীরগাছার কিছু মানুষের নমুনা পরীক্ষা করে জীবাণু পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে চিকিৎসায় তাঁরা সুস্থ হয়ে ওঠেন। এখন পীরগাছার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। পর্যাপ্ত অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে পশুর টিকা দেওয়া হচ্ছে। মিঠাপুকুর ও কাউনিয়ায় অ্যানথ্রাক্স সন্দেহে কিছু নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে। ফল এখনো হাতে আসেনি।
পীরগাছায় যে দুজনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁরা অ্যানথ্রাক্স রোগী ছিলেন না দাবি করে সিভিল সার্জন বলেন, তাঁদের ত্বকের সমস্যা থাকলেও সে কারণে মৃত্যু হয়নি। তাঁদের হৃদ্রোগসহ অন্যান্য জটিলতা ছিল। আতঙ্কিত হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিউট্যানিয়াস অ্যানথ্যাক্স আক্রান্ত হয়ে মানুষের মৃত্যুর ঘটনা নেই।
আক্রান্ত গরু ও ছাগলের মাংস খেলে অ্যানথ্রাক্সের সংক্রমণ হতে পারে। আক্রান্ত পশু কাটাকাটি করার সময় কারও হাত কেটে যেতে পারে। সেই ক্ষত থেকে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমিত হতে পারে
শাহীন সুলতানা বলেন, ‘প্রশাসনের সঙ্গে কথা হয়েছে। অসুস্থ গরু বিক্রি ও মাংস কাটার ওপর নজরদারি রাখা হয়েছে বলে জেলা প্রশাসন আমাদের আশ্বস্ত করেছে। এ নিয়ে লোকজনকে সচেতন করা হচ্ছে।’
আইইডিসিআর জানিয়েছে, পীরগাছায় ফ্রিজে রাখা গরুর মাংসে অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু পাওয়া গেছে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে সিভিল সার্জন বলেন, ‘এজন্যই আমরা নজরদারি বাড়ানো ও সচেতনতা সৃষ্টি করার ওপর জোর দিচ্ছি।’
অ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধে ব্যবস্থা
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অ্যানথ্রাক্স সংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরে সব ধরনের অ্যানথ্রাক্স রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করার ওপর জোর দিয়েছে। বলেছে, চিকিৎসকের পরামর্শে সঠিক অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে অ্যানথ্রাক্স ভালোভাবে সেরে যায়। মানুষ ও প্রাণির জন্য অ্যানথ্রাক্সের টিকা রয়েছে। পশুর অ্যানথ্রাক্স নিয়ন্ত্রণে টিকার ব্যবহার রয়েছে। তবে মানুষের জন্য অ্যানথ্রাক্সের টিকার ব্যবহার খুবই কম।
অ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধে পশুর মধ্যে অ্যানথ্রাক্স সংক্রমণ ঠেকানোই সবচেয়ে ভালো পন্থা বলে উল্লেখ করেন বিশেষজ্ঞরা। এ ক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ—আক্রান্ত পশুর মৃতদেহ দ্রুত ও নিরাপদে পুড়িয়ে ফেলা সবচেয়ে ভালো উপায়। মৃতদেহ উম্মুক্ত অবস্থায় রাখা যাবে না। কারণ অক্সিজেন পেলে ব্যাকটেরিয়া স্পোরে রূপান্তরিত হয়। এ ধরনের পশুর সব অংশ পুড়িয়ে ফেলতে হবে। প্রার্দুভাব ঘটলে আক্রান্ত এলাকা কোয়ারেন্টিন (সঙ্গনিরোধ) করতে হবে। ওই স্থান জীবাণুমুক্ত করতে হবে। প্রয়োজনে অন্য পশুকে চিকিৎসা ও টিকা দিতে হবে। কসাইখানা ও দুগ্ধ কারখানাগুলোকে সঠিক স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে।
অ্যানথ্রাক্স হলো ব্যাসিলাস অ্যানথ্রাসিস নামের স্পোর গঠনকারী ব্যাকটেরিয়ার কারণে সৃষ্ট একটি সংক্রমণ। প্রাণী থেকে এ রোগ মানুষে ছড়ায়।
কোনো পশু হঠাৎ অসুস্থ হলে, অস্বাভাবিক আচরণ করলে বা হঠাৎ মারা গেলে সেই পশুর মাংস ও চামড়া ব্যবহার নিরাপদ নয়। এ ধরনের পশুর সম্পূর্ণ অংশ নিরাপদে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
পীরগাছা উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মুহাম্মদ তানভীর হাসনাত প্রথম আলোকে বলেন, উপজেলায় এ পর্যন্ত অ্যানথ্যাক্স আক্রান্ত অন্তত ৫০ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। তাঁদের মধ্যে হাসপাতালে ৩০ জনকে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে। অন্যদের বাড়িতে গিয়ে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
এক প্রশ্নের জবাবে তানভীর হাসনাত জানান, দেশে অ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধে পশু চিকিৎসা দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। তবে মানুষের ক্ষেত্রে এ ধরনের টিকার ব্যবহার নেই। অসুস্থ গরু জবাই বা এর মাংস নাড়াচাড়া করা যাবে না, সে বিষয়ে লোকজনকে সচেতন হতে হবে।