নর্থ সাউথের সেই শিক্ষার্থীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত

ধর্ম অবমাননার অভিযোগ
নর্থ সাউথের সেই শিক্ষার্থীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত
পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগে গ্রেপ্তার অপূর্ব পাল নামের এক শিক্ষার্থীকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত। ঢাকা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত তাঁকে আজ কারাগারে পাঠিয়েছেন বলে ভাটারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রাকিবুল হাসান জানিয়েছেন।
পুলিশ জানিয়েছে, অপূর্ব পাল নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। গতকাল শনিবার মধ্যরাতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।
ওসি রাকিবুল হাসান প্রথম আলোকে বলেন, পবিত্র কোরআন শরিফ অবমাননার অভিযোগে অপূর্ব পালকে গতকাল রাতে বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা হয়েছে। সেই মামলায় তাঁকে আজ আদালতে পাঠানো হয়। আদালত তাঁকে কারাগারে পাঠিয়েছেন। মামলাটির তদন্ত চলছে।