ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ৭৫ বছর পূর্তি উদ্যাপন কাল
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ৭৫ বছর পূর্তি উদ্যাপন এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির গ্র্যান্ড রিইউনিয়ন আগামীকাল শনিবার। সকাল ৯টায় অপরাজেয় বাংলার সামনে থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) পর্যন্ত বর্ণাঢ্য র্যালির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হবে।
৭৫ বছর পূর্তি উদ্যাপন কমিটির পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, সকাল সাড়ে নয়টায় টিএসসি মিলনায়তনের সামনে মাঠে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে থাকবেন বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সভাপতি শবনম শেহনাজ চৌধুরী।
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন। স্বাগত বক্তব্য দেবেন ৭৫ বছর পূর্তি উদ্যাপন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আবদুল বাছির।
বেলা সাড়ে ১১টায় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে থাকবে কৃতী শিক্ষার্থী সংবর্ধনা ও বৃত্তি প্রদান। বিভাগের ৭৫ বছর পূর্তি উপলক্ষে ৭৫ জন শিক্ষার্থীকে প্রাক্তন ছাত্র সমিতির পক্ষ থেকে বিশেষ বৃত্তিসহ বিভাগের মোট ৮৪ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হবে। এ ছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে পিএইচডি ও এমফিল ডিগ্রি অর্জনকারী প্রাক্তন ছাত্র সমিতির ১১ জন সদস্য, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক এবং সমমান পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সদস্যদের ৫৮ জন সন্তানসন্ততি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী মোট ১৩ জন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। ইভিন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।
বেলা সাড়ে তিনটায় প্রাক্তন ছাত্র সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সন্ধ্যা ছয়টায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও র্যাফল ড্রর মধ্য দিয়ে এই উৎসব শেষ হবে।