বাংলাদেশ

বিশ্ব এইডস দিবস আজ: এ বছর শনাক্ত ১ হাজার ৮৯১ জনের

বিশেষ প্রতিনিধি
ঢাকা
বিশ্ব এইডস দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা। আজ সোমবার, রাজধানীর জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল অডিটরিয়ামেছবি: প্রথম আলো

বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৮৯১ জন এইডসে আক্রান্ত হয়েছেন। একই সময়ে দেশে এইডসে মারা গেছেন ২১৯ জন।

আজ ১ ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস। দিবসটি উপলক্ষে রাজধানীর জাতীয় ক্যানসার গবেষণা ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল অডিটরিয়ামে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় এ তথ্য জানানো হয়।

আরও পড়ুন

বিশ্ব এইডস দিবস আজ: এবার আক্রান্তের সংখ্যা সর্বোচ্চ, বিবাহিতদের মধ্যে বেশি

এ সময় আরও বলা হয়, মিয়ানমার থেকে বাস্তুচ্যুত হয়ে বাংলাদেশে আসা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে এ বছর ২১৭ জনের এইডস শনাক্ত হয়েছে। আর দেশে এখন এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তির মোট সংখ্যা ১৭ হাজার ৪৮০।

বাংলাদেশে ১৯৮৯ সালে প্রথম এইচআইভি (এইডসের ভাইরাস) পজিটিভ ব্যক্তি শনাক্ত হন। এরপর প্রতিবছর এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তি পাওয়া গেছে। দু-এক বছর এইডসে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা কমে গেলেও বেড়ে যাওয়ার প্রবণতাই ছিল বেশি।

আরও পড়ুন

যশোরে এইচআইভি আক্রান্ত প্রসূতি অস্ত্রোপচারে জন্ম দিলেন ছেলেসন্তান

দেশের প্রায় সব জেলা সদরের সরকারি হাসপাতালে এইচআইভি সংক্রমণ পরীক্ষার সুযোগ থাকলেও উপজেলা হাসপাতালে তা নেই। উপজেলা পর্যায়ে এইচআইভি পরীক্ষার ব্যবস্থা করা দরকার বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন