প্রথম আলো-ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলায় জড়িতদের বিচার দাবি স্কপের

প্রথম আলো-ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলায় জড়িতদের বিচার দাবি স্কপের
প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, ছায়ানট ও উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর কার্যালয় হামলা চালিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া এবং সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নূরুল কবীরকে লাঞ্ছিত করার ঘটনায় দায়ীদের চিহ্নিত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছে শ্রমিক কর্মচারী ঐক্য পরিষদ (স্কপ)। তারা সংবাদপত্র, সাংবাদিক ও সাংস্কৃতিক ব্যাক্তিত্বের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি জানিয়েছে।
গত শনিবার রাজধানীর তোপখানা রোডে স্কপের কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদের সভায় এসব দাবি জানানো হয়। রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সভার বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়।
স্কপের যুগ্ম সমন্বয়ক আবদুল কাদের হাওলাদারের সভাপতিত্বে এবং আহসান হাবিবের সঞ্চালনায় সভায় বক্তব্য দেন জাতীয় শ্রমিক জোটের সভাপতি মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক নুরুল আমিন, সমাজতান্ত্রিক শ্রমিক ফ্রন্টের সভাপতি রাজেকুজ্জামান রতন, জাতীয় শ্রমিক জোট বাংলাদেশের সভাপতি সাঈফুজ্জামান বাদশা, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মাহবুবুল আলম, যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম, বাংলাদেশ জাতীয় শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি শামিম আরা প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, ময়মনসিংহের ভালুকায় দীপু চন্দ্র দাস নামের এক পোশাকশ্রমিককে ধর্ম নিয়ে কটূক্তির অভিযোগ তুলে হত্যা, রাজশাহীতে ওমর ফারুক নামের এক ভ্যানচালককে পিটিয়ে হত্যা এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফোরকান মিয়া নামের একজনকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনা রাষ্ট্রের দায়িত্বহীনতার ফল।
সভায় বক্তারা আরও বলেন, জুলাই গণ–অভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রীয় প্রশ্রয়ে ‘মব চর্চার’ সুযোগ দিয়ে বিচারিক কাঠামো ভেঙে ফেলার নজির তৈরি করা হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরনের নৃশংসতার প্রবণতা ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। এসব ঘটনার তদন্ত করে হত্যাকারীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তাঁরা।