৯ সচিবের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল

৯ সচিবের চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল
সোমবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় পৃথক প্রজ্ঞাপনে তিন সচিবকে অপসারণের পর আরও নয়জন সচিব ও সিনিয়র সচিবের চুক্তির অবশিষ্ট মেয়াদ বাতিল করেছে সরকার। বাতিল হওয়া কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য মোখলেস উর রহমান, বিশ্বব্যাংকের বিকল্প নির্বাহী পরিচালক শরীফা খান, স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের মো. সাইদুর রহমান, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি বিভাগের শীষ হায়দার চৌধুরী ও জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির মহাপরিচালক সিদ্দিক জোবায়ের। এটি জনপ্রশাসনে সরকারের বড় ধরনের রদবদলের ইঙ্গিত।