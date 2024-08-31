তেজগাঁও কলেজে শিক্ষার্থী হত্যার প্রতিবাদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল

তেজগাঁও কলেজে শিক্ষার্থী হত্যার প্রতিবাদে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিক্ষোভ মিছিল
রাজধানীর তেজগাঁও কলেজের শিক্ষার্থী সাকিবুল হাসান রানার হত্যাকারীদের দ্রুত বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল করেছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।
বুধবার রাতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে এ বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি বাহাদুর শাহ পার্ক, শাঁখারীবাজার, জজকোর্ট পার হয়ে রায়সাহেব মোড় প্রদক্ষিণ করে বিশ্বজিৎ চত্বরে এসে শেষ হয়। সেখানে বিক্ষোভ সমাবেশ করেন বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা।
সমাবেশে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘ছাত্রদলের খুনিরা আমার ভাইকে খুন করেছে। আশা করেছিলাম, ৫ আগস্টের পর এ বাংলাদেশে আর খুনের রাজনীতি চলবে না। কিন্তু আবার সেই খুন চাঁদাবাজির রাজনীতি চালু করেছে।’
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী ইয়ামিন সাদাত বলেন, ‘অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে দ্রুত সময়ের মধ্যে এ খুনের সুষ্ঠু বিচার করার আহ্বান জানাই।’
একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী রিফাত বলেন, ‘আমরা এই হত্যার সুষ্ঠু বিচার চাই। আজ তেজগাঁও কলেজে হয়েছে, কাল অন্য ক্যাম্পাসে হবে কিংবা আমাদের ক্যাম্পাসে হবে। আমরা চাই না ৫ আগস্ট–পরবর্তী বাংলাদেশে এ রকমের হত্যার রাজনীতি আর ফিরে আসুক।’
তেজগাঁও কলেজ ছাত্রাবাসে ছাত্রদলের দুই গ্রুপের সংঘর্ষে আহত হয়ে উচ্চমাধ্যমিক ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী সাকিবুল হাসান রানা চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।
