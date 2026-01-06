নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেট ছাড়া জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক পাঠায় না

বাংলাদেশে নির্বাচন প্রসঙ্গে দুজারিক
নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেট ছাড়া জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক পাঠায় না
আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পর্যবেক্ষক পাঠাচ্ছে না জাতিসংঘ। গতকাল সোমবার সংস্থার মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের মুখপাত্রের কার্যালয়ের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানানো হয়।
ব্রিফিংয়ে মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন দুজারিকের কাছে বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তিনটি প্রশ্ন করা হয়। প্রথম প্রশ্নটি ছিল আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে।
জাতিসংঘ কি এ নির্বাচনে কোনো পর্যবেক্ষক পাঠাবে—প্রশ্নের জবাবে মহাসচিবের মুখপাত্র দুজারিক বলেন, ‘না। সাধারণ পরিষদ বা নিরাপত্তা পরিষদের ম্যান্ডেট (অনুমোদন) ছাড়া জাতিসংঘ নিজে থেকে কোনো পর্যবেক্ষক পাঠায় না। ফলে আমরা এখন আর এটি করি না। তবে নির্বাচনের ক্ষেত্রে জাতিসংঘ কান্ট্রি অফিস প্রায়ই কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। তারা এ ধরনের কোনো সহায়তা দিচ্ছে কি না, তা আমি আপনাদের জেনে জানাতে পারি।’
মুখপাত্র বলেন, আমি সংবাদ বিশ্লেষণ করি না; খবর বিশ্লেষণ করা সাংবাদিকদের কাজ। আমরা শুধু বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা এবং অবাধ মতপ্রকাশের মাধ্যমে যে নির্বাচন হবে, তাকে সব উপায়ে সমর্থন দিয়ে যাব।
স্টিফেন দুজারিকের কাছে দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ১৭ বছর পর দেশে ফিরেছেন। গণতন্ত্রে বাংলাদেশের উত্তরণের পটভূমিতে তাঁর এ ফিরে আসাকে আপনারা কীভাবে দেখছেন?
এদিকে বাংলাদেশের প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী ও তিনবারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র বলেন, ‘তাঁর মৃত্যুতে আমরা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর পরিবার ও বাংলাদেশের জনগণের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।’