শপথ নিলেন হাইকোর্টে স্থায়ী নিয়োগ পাওয়া ২১ বিচারপতি

শপথ নিলেন হাইকোর্টে স্থায়ী নিয়োগ পাওয়া ২১ বিচারপতি
সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে স্থায়ী নিয়োগ পাওয়া ২১ বিচারপতি শপথ নিয়েছেন। সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে আজ বুধবার দুপুরে প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ তাঁদের শপথবাক্য পাঠ করান।
শপথ অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান সিদ্দিকী। এ সময় সুপ্রিম কোর্টের উভয় বিভাগের বিচারপতি, অ্যাটর্নি জেনারেল মো. আসাদুজ্জামান, সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন ও স্থায়ী নিয়োগ পাওয়া বিচারকদের পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত ২২ বিচারককে হাইকোর্ট বিভাগে স্থায়ী নিয়োগ দেয় অন্তর্বর্তী সরকার। রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে গতকাল মঙ্গলবার নিয়োগ–সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুসারে প্রধান বিচারপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে হাইকোর্ট বিভাগের ২২ জন অতিরিক্ত বিচারককে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসেবে নিয়োগদান করেছেন। এই নিয়োগ শপথ গ্রহণের তারিখ হতে কার্যকর হবে।
শপথ নেওয়া ২১ বিচারপতি হলেন মো. গোলাম মর্তুজা মজুমদার, বিচারপতি মো. মনসুর আলম, বিচারপতি সৈয়দ জাহেদ মনসুর, বিচারপতি কে এম রাশেদুজ্জামান রাজা, বিচারপতি মো. যাবিদ হোসেন, বিচারপতি মুবিনা আসাফ, বিচারপতি কাজী ওয়ালিউল ইসলাম, বিচারপতি আইনুন নাহার সিদ্দিকা, বিচারপতি মো. আবদুল মান্নান, বিচারপতি তামান্না রহমান খালিদী, বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ, বিচারপতি মো. হামিদুর রহমান, বিচারপতি নাসরিন আক্তার, বিচারপতি সাথীকা হোসেন, বিচারপতি সৈয়দ মোহাম্মদ তাজরুল হোসেন, বিচারপতি মো. তৌফিক ইনাম, বিচারপতি ইউসুফ আব্দুল্লাহ সুমন, বিচারপতি শেখ তাহসিন আলী, বিচারপতি ফয়েজ আহমেদ, বিচারপতি মো. সগীর হোসেন ও বিচারপতি শিকদার মাহমুদুর রাজী।
বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে গত বছরের ৮ অক্টোবর হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারপতি হিসেবে ২৩ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। পরদিন শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে ২৩ জনের নিয়োগ কার্যকর হয়। তাদের মধ্যে স্থায়ী নিয়োগ পাওয়া ২২ বিচারকের মধ্যে ২১ জন আজ শপথ নিলেন।
স্থায়ী নিয়োগ পাওয়া বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেন অসুস্থতার কারণে আজ শপথ অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি বলে জানান সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা মো. শফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, সুস্থ হওয়ার পর তাঁর শপথের তারিখ জানানো হবে।
এর আগে এক বিজ্ঞপ্তিতে সুপ্রিম কোর্ট প্রাশাসন জানায়, ২২ বিচারকসহ ২৩ জন অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে গত বছরের ৯ অক্টোবর শপথ গ্রহণ করেছিলেন। চলতি বছরের ২১ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অদ্যাদেশ জারি করা হয়। অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক নিয়োগের লক্ষ্যে সুপ্রিম জুডিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্ট কাউন্সিল গঠন করা হয়। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সুপারিশ করা ব্যক্তির কোনোভাবেই ৪৫ বছরের কম হবে না—অধ্যাদেশে এমন বিধান রয়েছে।
এই বাধ্যবাধকতার কারণে গত বছরের ৯ অক্টোবর হাইকোর্ট বিভাগের অতিরিক্ত বিচারক হিসেবে শপথ নেওয়া বিচারপতি দেবাশীষ রায় চৌধুরীর নাম সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছদ অনুসারে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক নিয়োগসংক্রান্ত মঙ্গলবারের প্রজ্ঞাপনে নেই। আগামী বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর বয়স ৪৫ হওয়া সাপেক্ষে কাউন্সিল সংবিধানের ৯৫ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তাঁকে সুপারিশ করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।