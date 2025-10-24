বিদেশে পড়াশোনায় আগ্রহীদের ভিড়ে উৎসবমুখর ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার’

বিদেশে পড়াশোনায় আগ্রহীদের ভিড়ে উৎসবমুখর ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার’
‘আমি ভবিষ্যতে পড়াশোনার জন্য বিদেশে যেতে চাই। এখানে এসে এক জায়গায় এতগুলো বিশ্ববিদ্যালয় ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে, যা আমাদের জন্য খুবই সহায়ক। বিভিন্ন দেশের সুযোগ, স্কলারশিপ ও আবেদনপ্রক্রিয়া একসঙ্গে জানার সুযোগ পেয়েছি, এটা সত্যিই দারুণ অভিজ্ঞতা।’
স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ারে এসে এভাবেই প্রতিক্রিয়া জানালেন ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থী রওনক জাহান। আজ শুক্রবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন শুরু হয়েছে ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’।
উচ্চশিক্ষা ও উন্নত ক্যারিয়ার গড়ার জন্য বিদেশে যেতে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের জন্য দুই দিনব্যাপী এই মেলার আয়োজন করেছে প্রথম আলো। আজ প্রথম দিনে বিদেশে পড়াশোনায় আগ্রহী শিক্ষার্থী, তাঁদের অভিভাবক ও তরুণ পেশাজীবীদের ভিড়ে মেলা উৎসবমুখর হয়ে ওঠে।
‘উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখো, বিশ্বজুড়ে…’ স্লোগানে দুই দিনের এই মেলা আগামীকাল শনিবারও চলবে। সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত মেলা সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।
মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কথাসাহিত্যিক ও প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক বলেন, ‘আমাদের তরুণেরা বেশির ভাগ বিদেশে যেতে চায়, তাঁরা ফিরেও আসতে চায়। উপমহাদেশ যে উন্নতি করছে, এর পেছনে যাঁরা বিদেশে পড়াশোনা করতে গেছেন, তাঁদের অবদান আছে। চিন্তার ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক অবদান আছে।’
তরুণদের বিদেশে শিক্ষার স্বপ্নকে সহজ করতে প্রথম আলোর এই আয়োজন উল্লেখ করে আনিসুল হক বলেন, শিক্ষার্থীরা যাতে বিদেশে যেতে কোনো প্রতারণার শিকার না হন, সবচেয়ে ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সুযোগ পান, সেই উদ্যোগ সহজ করতে প্রথম আলোর এগিয়ে আসা।
দেশের অগ্রজ শিক্ষাবিদ ও চিকিৎসকদের অনেকেই বিদেশে পড়েছেন উল্লেখ করে আনিসুল হক বলেন, দেশের শিক্ষার্থীরা বিদেশে গিয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন। এটাও সামগ্রিকভাবে দেশকে এগিয়ে নেবে। যাঁরা বিদেশে উচ্চশিক্ষা নিয়ে ফিরে আসবেন, তাঁরা দেশের কল্যাণে কাজ করবেন। প্রথম আলোর একটাই চাওয়া, তা হলো বাংলাদেশের জয়। সেটা যদি আনতে হয়, তরুণদের আলোকিত করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেন ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাসের সহ–উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কুশাইরি বিন মোহাম্মদ রাজুদ্দিন। তিনি বলেন, তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের একটি স্বনামধন্য উচ্চ শিক্ষালয়। শিক্ষার্থীদের গবেষণা ও উদ্ভাবনমুখী শিক্ষা নিশ্চিত করতে ইউসিএসআই সব সময় সচেষ্ট ভূমিকা রাখছে।
‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’-এর ব্যাংকিং পার্টনার প্রাইম ব্যাংক পিএলসির চিফ ব্যাংক অ্যাস্যুরেন্স অফিসার এম এম রবিউল হাসান বলেন, বিদেশে পড়তে গেলে শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন হয়। শিক্ষার্থীদের সেই সহযোগিতা নিশ্চিত করতে প্রাইম ব্যাংক সব সময় পাশে থাকবে।
আজ মেলায় বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি, শিক্ষাপরামর্শক ও অংশগ্রহণকারী সংস্থাগুলোর প্রতিনিধিদের ব্যস্ত সময় কাটাতে দেখা যায়। তাঁরা দর্শনার্থীদের বিদেশে স্কলারশিপ, ভর্তিপ্রক্রিয়া, ভিসা ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনা সম্পর্কে নানা দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলেন। শিক্ষার্থীদের ভিড়ে স্টলগুলোতে ছিল প্রাণবন্ত আলোচনা, কাউন্সেলিং ও তথ্যবিনিময়।
আয়োজকেরা জানান, মেলায় বিদেশে উচ্চশিক্ষা, ভর্তিপ্রক্রিয়া, স্কলারশিপ, ভিসা ও আবেদনসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের জন্য আছে একাধিক প্যানেল সেশন, তথ্যবহুল একাডেমিক আলোচনা এবং অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর বিশেষ অফার। এ ছাড়া অনলাইনে আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত এই মেলা চলবে।
ব্রিটিশ কাউন্সিল নিবেদিত ‘স্টাডি অ্যাব্রোড ফেয়ার ২০২৫’-এর পাওয়ার্ড বাই ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস এবং ব্যাংকিং পার্টনার প্রাইম ব্যাংক। স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার হিসেবে সহযোগিতা করছে ফরেন অ্যাডমিশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কনসালট্যান্টস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ফ্যাড-ক্যাব)।
দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাপরামর্শক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্টল রয়েছে এই মেলায়। এর মধ্যে রয়েছে মেইসেস এডুকেশন মিট, সেনজেন এডু লিমিটেড, সিএইচএস এডুকেশন লিমিটেড, টেন মিনিট স্কুল, বিডি এক্সপার্ট এডুকেশন কনসালট্যান্সি, এডুকেশন অ্যাট, ম্যাক্সিমাস এডুকেশন অ্যান্ড মাইগ্রেশন, এনএইচপি, ইউনিভার্সাল কলেজ বাংলাদেশ, ব্যাকবন লিমিটেড, কোয়েস্ট এডুকেয়ার অ্যান্ড ক্যারিয়ার সার্ভিসেস, ইউনিভার্সাল এডুকেশন, গ্লোবাল ভিশন, ফরেন স্টাডি সল্যুশন, এসটিএস গ্লোবাল এডুকেশন, এডভয়, হক কনসালট্যান্সি, এডুএইড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস ও এডু এইমার্স। এ ছাড়া রয়েছে চরকি, কেএফসি ও প্রথমার স্টল।
মেলার প্রথম দিনে বিকেল সাড়ে পাঁচটায় ‘এডুকেশন কনসালট্যান্সি উইথ গুগল বাই আলেফ’ বিষয়ে আলোচনা করেন আলেফের (পার্টনার ডিরেক্টর- গুগল) কর্মকর্তা আহসানুর রহমান। সন্ধ্যা ছয়টায় ‘স্টাডি অ্যাব্রোড’ শিরোনামে প্যানেল আলোচনায় অংশ নেন উচ্চশিক্ষাবিষয়ক পরামর্শকেরা। এতে মতামত দেন ইউসিএসআই ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাসের সহ উপাচার্য অধ্যাপক মোহাম্মদ কুশাইরি বিন মোহাম্মদ রাজুদ্দিন, এডুকেশন এটের কান্ট্রি ম্যানেজার আশহাব শাফি, সেনজেন এডু লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মনিরুল হক এবং অপারেশন ম্যানেজার তাজিয়া তাজিন।
বক্তারা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষায় বিদেশ যেতে সঠিক দিকনির্দেশনা, পরিকল্পনা ও পর্যাপ্ত প্রস্ততির বিষয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দেন।
আগামীকাল শনিবার দুপুর ১২টায় অনুষ্ঠিত হবে ‘স্টাডি ইন ইউকে অ্যান্ড ইউরোপ’ শীর্ষক প্যানেল আলোচনা। বিকেল সাড়ে চারটায় ‘আইইএলটিএস অ্যান্ড স্টাডি অ্যাব্রোড’ বিষয়ে আলোচনা করবেন অনলাইন এডুকেশন কনটেন্ট ক্রিয়েটর মুনজেরিন শহীদ। ‘স্টাডি ইন নিউজিল্যান্ড অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া’ শীর্ষক দিনের শেষ সেশনটি অনুষ্ঠিত হবে সন্ধ্যা ছয়টায়।
মেলার এই আয়োজন www.studyabroadfair.pro ওয়েবসাইটে চলবে ১০ দিনব্যাপী। থাকছে অনলাইন কুইজে অংশ নিয়ে পুরস্কার জেতার সুযোগ। শিক্ষার্থীরা অনলাইনে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বুথে প্রবেশ করে তথ্য নিতে এবং সরাসরি প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবেন।