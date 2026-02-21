বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সভা

ঈদুল ফিতরের আগে কিছু জায়গায় ইমাম, মুয়াজ্জিন-খতিবকে সম্মানী দেওয়া হবে

বিশেষ প্রতিবেদক
ঢাকা
রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে আজ শনিবার সভা অনুষ্ঠিত হয়ছবি: পিআইডি

নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মসজিদের ইমাম-মুয়াজ্জিন-খতিব এবং বিভিন্ন ধর্মগুরুকে সম্মানী দেবে সরকার। এর মধ্যে পবিত্র ঈদুল ফিতরের আগেই কিছু কিছু জায়গায় ইমাম, মুয়াজ্জিন-খতিবের সম্মানী দেওয়া হবে।

আজ শনিবার রাজধানীর তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়। আজ শনিবার প্রথমবারের মতো তেজগাঁওয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অফিস করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তবে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এটি তাঁর তৃতীয় কর্মদিবস। এর আগে দুই দিন বাংলাদেশ সচিবালয়ে তিনি অফিস করেন।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে আজকের বৈঠকের তথ্য জানান প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা মাহ্দী আমিন। এ সময় আরও বক্তব্য দেন প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব আবু আবদুল্লাহ এম ছালেহ। এ সময় স্থানীয় সরকার প্রতিমন্ত্রী মীর শাহে আলম ও প্রধানমন্ত্রীর অতিরিক্ত প্রেস সচিব আতিকুর রহমান রুমন উপস্থিত ছিলেন।

উপদেষ্টা মাহ্দী আমিন বলেন, বৈঠকে বিএনপির নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। একটি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল বিভিন্ন মসজিদে ইমাম, মুয়াজ্জিন-খতিব এবং অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ধর্মগুরুদের মাসে একটি সম্মানী ও উৎসবভাতা দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, ঈদের আগেই পর্যায়ক্রমে প্রস্তুতি শুরু করে কিছু কিছু জায়গায় ইমাম, মুয়াজ্জিন-খতিবের একটি সম্মানী দেওয়া হবে। এ ছাড়া বৈষম্যহীনভাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টির বিষয়েও আলোচনা হয়েছে। এ জন্য শিক্ষাব্যবস্থার প্রয়োজনীয় সংস্কারসহ অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হয়।

