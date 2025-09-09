জুলাই অভ্যুত্থানের পর দায়ের হওয়া খুনের মামলার ১১৩০টি আ.লীগ আমলের

প্রেস উইং
জুলাই অভ্যুত্থানের পর দায়ের হওয়া খুনের মামলার ১১৩০টি আ.লীগ আমলের
অন্তর্বর্তী সরকারের শেষ ১৩ মাসে খুনের মামলার সংখ্যা বেশি হওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং। আজ মঙ্গলবার প্রেস উইং থেকে একটি পরিসংখ্যান দিয়ে বলা হয়েছে, ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ১৬ বছরের শাসনামলে সংঘটিত কমপক্ষে ১ হাজার ১৩০টি খুনের ঘটনায় জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের পরে মামলা দায়ের হয়েছে।
প্রেস উইং আরও বলেছে, অনেক হত্যা মামলা পূর্বে ক্ষমতাসীন দলের সন্ত্রাসীদের হুমকির কারণে দায়ের করা যায়নি। পুলিশকেও মামলা নিতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল। সরকার পরিবর্তনের পরেই এসব তথ্য সামনে এসেছে এবং মামলাগুলো রেকর্ড করা হয়েছে।
২০২০ সাল থেকে ২০২৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত সংঘটিত অপরাধের পরিসংখ্যান দিয়ে প্রেস উইং বলেছে, ২০২৪ সালে ১ হাজার ৪০৫টি ডাকাতির মামলা হয়েছে। চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত ১ হাজার ৩১৪টি ডাকাতির মামলা হয়েছে।
প্রেস উইং আরও জানিয়েছে, আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন, ২০০২–এর অধীন অপরাধের সংখ্যা গত বছর ছিল ১ হাজার ২২৬টি। চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত তা কমে ৬৫১টিতে নেমে এসেছে। এ ছাড়া দাঙ্গার ঘটনাও ১২৫টি থেকে কমে চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত ৫৯টিতে নেমে এসেছে। চুরির ঘটনা ৮ হাজার ৬৫২টি থেকে কমে ৬ হাজার ৩৫৪টিতে নেমে এসেছে।
অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের জবাবদিহির উন্নতি হয়েছে উল্লেখ করে প্রেস উইং আরও বলেছে, রাজনৈতিক সন্ত্রাসের ভয় ছাড়াই এখন ভুক্তভোগীরা অপরাধের বিষয়ে অভিযোগ করতে পারছেন। পুলিশ কর্মকর্তারা কোনো নাগরিককে মামলা দায়ের থেকে নিরুৎসাহিত করছেন না, বাধা দিচ্ছেন না।