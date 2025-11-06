প্রাথমিকে সংগীত শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা

প্রাথমিকে সংগীত শিক্ষক নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানালেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা
প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সংগীত ও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষকের নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থীরা। তাঁরা এই দুই বিষয়ে শিক্ষক পদ পুনর্বহালের দাবি জানিয়েছেন।
আজ বৃহস্পতিবার অপরাজেয় বাংলার সামনে সংগীত বিভাগের আয়োজনে এ প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ছাড়াও অন্যান্য বিভাগের শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) কার্যনির্বাহী সদস্য হেমা চাকমা বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধের সময় গান আমাদের উদ্যমী (স্পিরিট) করেছিল। এই গানগুলোকে কি আমরা অস্বীকার করতে পারব? চব্বিশের আন্দোলনে কি এই সংগীত ভূমিকা রাখেনি?’ তিনি আরও বলেন, ‘গান এমন একটি বিষয়, এটি চাইলেই বাদ দিতে পারব না। গানের মাধ্যমে আমরা দেশকে চাই। অন্যদিকে আমাদের মেয়েরা শরীরচর্চার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটা অবস্থান তৈরি করেছে।’
সংগীত বিভাগের ২০২৩-২৪ সেশনের শিক্ষার্থী ওহি বলেন, ‘আমরা অনেকে এই বিভাগে পড়াশোনা করে শিল্পী হব না। অনেকেরই ইচ্ছা থাকে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংগীতের শিক্ষক হওয়া। কিন্তু সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্ত আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। সংগীত মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম তৈরি করে। সংগীত হলো প্রতিবাদের ভাষা। জুলাই অভ্যুত্থানে আমরা দেখেছি, সংগীত কীভাবে প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে কাজ করেছে।’
থিয়েটার অ্যান্ড পারফরম্যান্স স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক মো. ইসরাফিল বলেন, ‘বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে সংগীত শিক্ষক ও শারীরিক শিক্ষাবিষয়ক শিক্ষক পদ নিয়ে সরকারের এমন সিদ্ধান্ত আমাদের সংস্কৃতি, সাহিত্যের ওপর চরম আঘাত। যাঁরা নীতি তৈরিতে আছেন, যাঁরা উপদেষ্টা পরিষদে আছেন, তাঁরা অনেকেই শিক্ষক। তা ছাড়া শিক্ষা উপদেষ্টাও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রথিতযশা শিক্ষক। কিন্তু তাঁরা থাকা সত্ত্বেও এমন সিদ্ধান্তের তীব্র নিন্দা জানাই।’
আজকের প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত থেকে এর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন সংগীতশিল্পী ফারজানা ওয়াহিদ সায়ান। তিনি বলেন, ‘সরকারের উন্মাদ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করতে হবে। আগে প্রতিবাদের গান গাইতাম। এখন গান গাওয়াটাই প্রতিবাদ।’ তিনি বলেন, বর্তমানে একদল মানুষ সংগীত ও ধর্মকে সামনাসামনি দাঁড় করানোর চেষ্টা করছেন। গান দিয়েই সবাইকে প্রতিবাদ করার আহ্বান জানান এই শিল্পী।