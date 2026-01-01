টিএসসিতে জাতীয় কবিতা পরিষদের দপ্তর উদ্বোধন
আগামী ১ ও ২ ফেব্রুয়ারি দুই দিনব্যাপী অনুষ্ঠেয় ‘জাতীয় কবিতা উৎসব-২০২৬’ উদ্যাপনের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র–শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) জাতীয় কবিতা পরিষদের দপ্তর আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার জাতীয় কবিতা পরিষদের সভাপতি কবি মোহন রায়হান দপ্তরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এর আগে স্বাগত বক্তব্য দেন জাতীয় কবিতা পরিষদের সাধারণ সম্পাদক ও বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি রেজাউদ্দিন স্টালিন।
আজ জাতীয় কবিতা পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির নির্বাহী সদস্য শাহীন চৌধুরী স্বাক্ষরিত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, আজ থেকে ঢাকাসহ দেশি-বিদেশি কবিদের কবিতা উৎসবে অংশগ্রহণের লক্ষ্যে নিবন্ধন করার জন্য দপ্তরটি প্রতিদিন বেলা তিনটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকবে। এবার জাতীয় কবিতা উৎসবের স্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে, ‘সংস্কৃতি-বিরোধী আস্ফালন রুখে দিবে কবিতা’।
নিবন্ধনের জন্য এবার ফি নির্ধারণ করা হয়েছে ২০০ টাকা। ৪ জানুয়ারি থেকে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করা যাবে। রেজিস্ট্রেশনের সময় দুই কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি ও দুটি কবিতার দুই কপি করে জমা দিতে হবে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি মানব সুরত, কবি গোলাম শফিক, কবি এ বি এম সোহেল রশীদ, কবি নুরুন্নবী সোহেল, কবি রোকন জহুর, কবি শিমুল পারভীন, কবি নিপু মল্লিক, কবি টিমুনী খান রিনো, কবি শাহীন চৌধুরী, কবি নাহিদ হাসান, কবি মাহবুব শওকত, কবি জামিল জাহাঙ্গীর, কবি বাপ্পী সাহা, কবি মুরাদ আল হাসান চৌধুরী, কবি কৌমুদী নার্গিস, কবি রফিক চৌধুরী, কবি তাসলিমা আক্তার, কবি নাজিয়া আফরিনসহ অনেকে।