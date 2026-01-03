বাংলাদেশ

নাগরিকত্ব জটিলতায় শেরপুর-২ আসনে বিএনপি প্রার্থীর মনোনয়ন বাতিল

প্রতিনিধি
শেরপুর-২ আস‌নে বিএন‌পির ম‌নো‌নীত প্রার্থী ফা‌হিম চৌধুরী
ছবি: সংগৃহীত

শেরপুর-২ (নকলা-নালিতাবাড়ী) আসনে নাগরিকত্ব জটিলতায় বিএনপি–মনোনীত প্রার্থী ফাহিম চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে। শনিবার সন্ধ্যায় জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা এ ঘোষণা দেন।

রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা যায়, ফাহিম চৌধুরী অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকত্ব ত্যাগের দাবি করলেও মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় এর সপক্ষে কোনো দালিলিক প্রমাণ সংযুক্ত করেননি। এরপর আজ বিকেল পাঁচটার মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেওয়ার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হলেও তিনি তা দাখিল করতে ব্যর্থ হন। ফলে প্রয়োজনীয় নথিপত্রের ঘাটতি থাকায় শেষ পর্যন্ত তাঁর মনোনয়নপত্রটি বাতিল বলে ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তা।

এ বিষয়ে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, ফাহিম চৌধুরীর মনোনয়নপত্র বাতিল করা হয়েছে। তবে তিনি এ বিষয়ে আপিল করতে পারবেন।

শেরপুরের তিনটি আসনে ১৬ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই শেষে ছয়জনের আবেদন বাতিল ঘোষণা করেছেন জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা। এর মধ্যে তিনজন শেরপুর-১ আসনের এবং তিনজন শেরপুর-২ আসনের। বাকি ১০ জনের মনোনয়নপত্র বৈধ ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন