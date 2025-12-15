জকসু নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন বাদ পড়া ৯ জন

জকসু নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরে পেলেন বাদ পড়া ৯ জন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়া ৯ জন প্রার্থী তাঁদের প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছেন। আজ সোমবার প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক মোস্তফা হাসান স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জকসু ও হল শিক্ষার্থী সংসদ পরিচালনা বিধিমালার ১৭ নম্বর বিধি অনুযায়ী গঠিত ‘অভিযোগ ও নিষ্পত্তি কমিটি’ ৭ জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে প্রতিবেদন দিয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, একজন প্রার্থীর ডোপ টেস্ট–সংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল কর্তৃক উক্ত অভিযোগ প্রমাণিত নয় মর্মে প্রতিবেদন দেওয়ায় এবং একজন প্রার্থীর ডোপ টেস্টের রিপোর্ট–সংক্রান্ত জটিলতার মীমাংসা হওয়ায় তাঁদের প্রার্থিতা পুনর্বহাল করা হয়েছে।
প্রার্থিতা ফিরে পাওয়া শিক্ষার্থীরা হলেন স্বতন্ত্র প্যানেলের সহসভাপতি পদপ্রার্থী চন্দন কুমার দাস, স্বতন্ত্র প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মোসাম্মৎ উম্মে মাবুদা, ছাত্রশক্তি–সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান’ প্যানেলের সহসাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী মো. শাহিন মিয়া, স্বতন্ত্র প্যানেলের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী মো. তানভীর মাহমুদ শিহাব, স্বতন্ত্র প্যানেলের ক্রীড়া সম্পাদক পদপ্রার্থী মো. তাসনিমুল হাসান, ছাত্রদল–সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক পদপ্রার্থী অর্ঘ্য দাস এবং নির্বাহী সদস্য পদপ্রার্থী মো. আরিফুল ইসলাম আরিফ ও মনিরুজ্জামান মনির।
এর আগে ১১ ডিসেম্বর জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ২১ পদে ১৫৬ ও হল শিক্ষার্থী সংসদের ১৩ পদের বিপরীতে ৩৩ জন প্রার্থীর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করেছিল নির্বাচন কমিশন। পরে ওই তালিকা থেকে ৫১ জন প্রার্থী বাদ পড়েছিলেন, যাঁদের মধ্যে কেন্দ্রীয় সংসদে ৪৭ জন এবং হল সংসদে ৪ জন ছিলেন।