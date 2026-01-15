দুদকের মামলায় আবেদ আলী রিমান্ডে

দুদকের মামলায় আবেদ আলী রিমান্ডে
জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সাবেক গাড়িচালক সৈয়দ আবেদ আলীর তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ আজ বৃহস্পতিবার এই আদেশ দেন।
দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর তরিকুল ইসলাম বলেন, আজ সকালে কারাগার থেকে আবেদ আলীকে আদালতের হাজতখানায় এনে রাখা হয়। বেলা সাড়ে ১১টার দিকে তাঁকে আদালতের এজলাসে নেওয়া হয়। জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁর সাত দিনের রিমান্ড আবেদন করেন দুদকের সহকারী পরিচালক আল আমিন। আসামিপক্ষ রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিনের আবেদন করে। তাঁরা (দুদক) রিমান্ডের পক্ষে শুনানি করেন। শুনানি শেষে আসামির তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন আদালত।
রিমান্ড আবেদনে বলা হয়, আবেদ আলীর জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ সম্পদ অর্জনের অভিযোগ অনুসন্ধান করে দুদক। অনুসন্ধান শেষে দুদক আইন ও মানি লন্ডারিং আইনে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির অস্বাভাবিক ও সন্দেহজনক ব্যাংকিং লেনদেনের তথ্য পাওয়া যায়। তাঁদের মধ্যে মো. জাকারিয়া রহমানসহ একাধিক সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী আছেন।
রিমান্ড আবেদনে আরও বলা হয়, আবেদ আলী সংঘবদ্ধ প্রশ্নপত্র ফাঁস চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। অনেক সরকারি কর্মকর্তার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। তাঁর মাধ্যমে অনেকে অনৈতিকভাবে চাকরি পেয়েছেন বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়। তাঁর কাছ থেকে মামলার গুরুত্বপূর্ণ তথ্য-উপাত্ত পাওয়া যেতে পারে। তাই সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে তাঁকে নিবিড়ভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন।