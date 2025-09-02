হাবিবুরসহ চার আসামির পক্ষে রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী নিয়োগের সিদ্ধান্ত

হাবিবুরসহ চার আসামির পক্ষে রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী নিয়োগের সিদ্ধান্ত
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় রাজধানীর রামপুরা এলাকায় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) সাবেক কমিশনার হাবিবুর রহমানসহ পলাতক চার আসামির পক্ষে রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হবে।
বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১ সোমবার এ আদেশ দেন। ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।
এ মামলায় মোট আসামি পাঁচজন। এর মধ্যে ডিএমপির সাবেক কমিশনার হাবিবুরসহ খিলগাঁও অঞ্চলের সাবেক সহকারী উপকমিশনার (এডিসি) মো. রাশেদুল ইসলাম, রামপুরা থানার সাবেক ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মশিউর রহমান ও রামপুরা থানার সাবেক উপপরিদর্শক (এসআই) তারিকুল ইসলাম ভূঁইয়া পলাতক আছেন। এ মামলায় গ্রেপ্তার আছেন রামপুরা পুলিশ ফাঁড়ির সাবেক সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) চঞ্চল চন্দ্র সরকার। আজ তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়। ১১ সেপ্টেম্বর এ মামলার পরবর্তী শুনানি অনুষ্ঠিত হবে।
এ বিষয়ে প্রসিকিউটর মো. মিজানুল ইসলাম সাংবাদিকদের বলেন, পলাতক আসামিদের হাজির হতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি এসেছে। চার্জ (আনুষ্ঠানিক অভিযোগ) গঠন হবে ১১ সেপ্টেম্বর। এর মধ্যে পলাতক আসামিদের পক্ষে রাষ্ট্র নিযুক্ত আইনজীবী নিয়োগ দেওয়া হবে।