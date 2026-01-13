আট দেশে থাকা সাইফুজ্জামানের ৩৩০টি বাড়ি-ফ্ল্যাট-অ্যাপার্টমেন্ট জব্দের আদেশ

আট দেশে থাকা সাইফুজ্জামানের ৩৩০টি বাড়ি-ফ্ল্যাট-অ্যাপার্টমেন্ট জব্দের আদেশ
সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর যুক্তরাষ্ট্র ও সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ আট দেশে থাকা ৩৩০টি বাড়ি, ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্ট জব্দের আদেশ দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর নামে থাকা দুটি কোম্পানিতে করা বিনিয়োগ অবরুদ্ধেরও আদেশ দেওয়া হয়েছে। এসব সম্পদ ও বিনিয়োগের মোট পরিমাণ প্রায় ২ হাজার ৩২০ কোটি ৯২ লাখ টাকা।
দুদকের পৃথক ৮ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ মঙ্গলবার ঢাকা মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ মো. সাব্বির ফয়েজ এই আদেশ দেন। সংশ্লিষ্ট আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো. রিয়াজ হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
অন্য যেসব দেশ থেকে সম্পদ জব্দের আদেশ দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হলো ফিলিপাইন, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, ভারত, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম।
এর মধ্যে সাইফুজ্জামানের যুক্তরাষ্ট্রে ৪০টি বাড়ি ও ফ্ল্যাট রয়েছে। এগুলোর মূল্য ৩ কোটি ৫৭ লাখ ৪৫ হাজার ৯১১ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৪৩৬ কোটি ১০ লাখ টাকা (১ ডলার = ১২২ টাকা হিসাবে)। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর নামে থাকা জেডটিএস প্রোপার্টিজ ও তানয়ীম প্রোপার্টিজে করা বিনিয়োগ অবরুদ্ধ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে তানয়ীম প্রোপার্টিজে ১ কোটি মার্কিন ডলার বা ১২২ কোটি টাকার বিনিয়োগ রয়েছে।
কম্বোডিয়ায় থাকা ১১৭টি বাড়ি, ফ্ল্যাট ও অ্যাপার্টমেন্ট জব্দ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। এগুলোর মূল্য ৩ কোটি ৫৪ লাখ ৭৯ হাজার ৫৭৭ মার্কিন ডলার তথা প্রায় ৪৩২ কোটি ৮৫ লাখ টাকা।
সাইফুজ্জামানের ভারতে থাকা ৯টি বাড়ি ও ফ্ল্যাট জব্দ করার আদেশ হয়েছে। এগুলোর মূল্য ৭ কোটি ১৪ লাখ ২১ হাজার ৫৫৬ ভারতীয় রুপি। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৯ কোটি ৬৪ লাখ ১৯ হাজার টাকা (১ রুপি সমান = ১ টাকা ৩৫ পয়সা হিসেবে)।
আরব আমিরাতে থাকা ৫৯টি বাড়ি ও ফ্ল্যাট জব্দ করারও আদেশ দিয়েছেন আদালত। এগুলোর মূল্য ২১ কোটি ১৭ লাখ ৯৬ হাজার ৬৯৫ দিরহাম। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৬৯৮ কোটি ৯২ লাখ ৯০ হাজার টাকা (১ দিরহাম সমান ৩৩ টাকা হিসাবে)।
ভিয়েতনামে থাকা ৩০টি অ্যাপার্টমেন্ট ও ৩টি ফ্ল্যাট জব্দ করার আদেশ হয়েছে। এসব সম্পদের মূল্য বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৬৩ কোটি ৮৫ লাখ ৪৬ হাজার ৭৭১ টাকা।
মালয়েশিয়ায় থাকা ৪৭টি বাড়ি ও ফ্ল্যাট জব্দ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। এগুলোর মূল্য ১০ কোটি ৪৫ লাখ ১৫ হাজার ৫৩৩ মালয়েশিয়ান রিঙ্গিত। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৩১৩ কোটি ৫৪ লাখ ৬৫ হাজার টাকা (১ রিঙ্গিত = ৩০ টাকা হিসাবে)।
থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে থাকা ২৩টি বাড়ি ও ফ্ল্যাট জব্দ করার আদেশ দিয়েছেন আদালত। এসব সম্পদের মূল্য ৩৫ কোটি ৮৬ লাখ ৭৯ হাজার ৫৬০ থাই বাথ। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৩৬ কোটি ২৯ লাখ ৮২ হাজার টাকা (১ থাই বাথ = ৩ টাকা ৮০ পয়সা হিসাবে)।
ফিলিপাইনের ম্যানিলায় থাকা দুটি ফ্ল্যাট জব্দ করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এগুলোর মূল্য ৩ কোটি ৮৪ লাখ ৮৮ হাজার ৫৯০ ফিলিপাইনি পেসো। বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৭ কোটি ৬৯ লাখ ৭৭ হাজার টাকা (১ পেসো = ২ টাকা হিসাবে)।
দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) পক্ষে উপপরিচালক মো. মশিউর রহমান জব্দ ও অবরুদ্ধের আবেদন করেন। শুনানি নিয়ে আবেদন মঞ্জুর করেন আদালত।
দুদকের আবেদনে বলা হয়েছে, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান ঘুষ–দুর্নীতি ও বিভিন্ন অনিয়মের মধ্য দিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ অর্জন করে দখলে রেখেছেন ও বিদেশে অর্থ পাচার করে সম্পদ অর্জন করেছেন। ইতিমধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগে ও অর্থ পাচারের অভিযোগে মামলা হয়েছে। তাঁর দুর্নীতি ও অর্থ পাচারের ব্যাপক অনুসন্ধান কার্যক্রম চলছে। মামলাগুলোরও তদন্ত কার্যক্রম চলছে।
আবেদনে আরও বলা হয়, সাইফুজ্জামানের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার তদন্ত ও তাঁর বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগের অনুসন্ধান চলাকালে তাঁর স্ত্রী রুকমিলা জামানের গাড়িচালক ইলিয়াস তালুকদারের বাড়ির প্রতিবেশী ওসমান তালুকদারের বাড়ি থেকে বিভিন্ন দলিলপত্র উদ্ধার হয়। রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে এসব সম্পদ ফেরত আনা জরুরি। এ জন্য সেগুলো জব্দ ও অবরুদ্ধের নির্দেশ প্রয়োজন।