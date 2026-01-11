আয়কর ফাঁকির মামলায় খালাস পেলেন বিএনপি নেতা রুহুল কুদ্দুস তালুকদার

আয়কর ফাঁকির মামলায় খালাস পেলেন বিএনপি নেতা রুহুল কুদ্দুস তালুকদার
আয়কর ফাঁকির অভিযোগে সাড়ে ১৭ বছর আগে করা এক মামলায় খালাস পেয়েছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা ও সাবেক ভূমি উপমন্ত্রী রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু।
ঢাকার চার নম্বর বিশেষ জজ আদালতের বিচারক রবিউল আলম আজ রোববার এই রায় ঘোষণা করেন।
জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) করা এই মামলায় রুহুল কুদ্দুস তালুকদারের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে খালাস দেন আদালত।
রুহুল কুদ্দুস তালুকদারের আইনজীবী মো. বোরহান উদ্দিন বলেন, তাঁর মক্কেলকে হয়রানি করতে মামলাটি করা হয়েছিল। এ মামলায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) চারজন সাক্ষী সাক্ষ্য দেন। কিন্তু সাক্ষীদের সাক্ষ্যে অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় রুহুল কুদ্দুস তালুকদারকে খালাস দিয়েছেন আদালত। এই রায়ে ন্যায়বিচার নিশ্চিত হয়েছে।
২০০৮ সালের ৩ আগস্ট এনবিআরের তৎকালীন সহকারী কর কমিশনার হাফিজ আল আসাদ বাদী হয়ে মামলাটি করেছিলেন।
মামলার অভিযোগে বলা হয়েছিল, ১০ লাখ টাকার আয়কর ফাঁকি দিয়েছেন রুহুল কুদ্দুস তালুকদার। এ ছাড়া তিনি তাঁর প্রকৃত আয়-ব্যয়ের তথ্য গোপন করেছেন।
আয়কর ফাঁকি ও দুর্নীতির অভিযোগে করা আরেক মামলায় রুহুল কুদ্দুস তালুকদার ও তাঁর স্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন গত বছরের ২২ জুন খালাস পান।