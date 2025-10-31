জনপ্রশাসনবিষয়ক কমিটি বাতিল করল সরকার
চারজন উপদেষ্টা ও দুজন সচিবের সমন্বয়ে গঠিত ‘জনপ্রশাসনবিষয়ক কমিটি’ বাতিল করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এই কমিটি জনপ্রশাসনে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়ন বিষয়ে পরামর্শ দিত। গত বুধবার এ কমিটি বাতিল করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। ছয় সদস্যের এ কমিটির সভাপতি ছিলেন অর্থ উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।
কমিটিতে সদস্য হিসেবে ছিলেন জ্বালানি উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান, পরিবেশ উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান, তথ্য ও সম্প্রচার উপদেষ্টা মো. মাহফুজ আলম, মন্ত্রিপরিষদ সচিব এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব। সম্প্রতি এই কমিটি, বিশেষ করে কমিটির কোনো কোনো সদস্যের বিষয়ে একটি বড় রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে আপত্তি তোলা হয়।