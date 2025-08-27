বাংলাদেশ

ঢাকায় শুরু হয়েছে বিজিবি-বিএসএফ সম্মেলন

কূটনৈতিক প্রতিবেদক
ঢাকা

বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) মধ্যে চার দিনব্যাপী মহাপরিচালক পর্যায়ের ৫৬তম সীমান্ত সম্মেলন শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর পিলখানায় বিজিবি সদর দপ্তরে এ সম্মেলন শুরু হয়।

বিজিবি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বিজিবি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আশরাফুজ্জামান সিদ্দিকীর নেতৃত্বে ২১ সদস্যের বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশ নেয়। এতে বিজিবির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা ছাড়াও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র ও নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়, সড়ক বিভাগ, ভূমি জরিপ অধিদপ্তর, যৌথ নদী কমিশন এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা প্রতিনিধিত্ব করছেন।

অন্যদিকে বিএসএফ মহাপরিচালক দালজিৎ সিং চৌধুরীর নেতৃত্বে ১১ সদস্যের ভারতীয় প্রতিনিধিদল সম্মেলনে অংশ নেয়। এ দলে বিএসএফের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা ছাড়াও ভারতের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের কর্মকর্তারা রয়েছেন।

এবারের সম্মেলনে সীমান্ত হত্যা, ঠেলে দেওয়া ও অনুপ্রবেশ রোধ; ভারত থেকে মাদক, অস্ত্র-গোলাবারুদ ও অন্যান্য চোরাচালান রোধসহ বিভিন্ন আন্তসীমান্ত অপরাধ দমন; আন্তর্জাতিক সীমান্তের দেড় শ গজের মধ্যে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন এবং অননুমোদিত অবকাঠামো নির্মাণ রোধ; সীমান্ত নদীর তীর সংরক্ষণ এবং সীমান্ত নদীর পানির ন্যায্য হিস্যা আদায়; সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ; সাম্প্রতিক কালে ভারতীয় গণমাধ্যমে বাংলাদেশবিরোধী অপপ্রচারের ফলে সীমান্তে সৃষ্ট উত্তেজনা প্রশমনে উদ্যোগ গ্রহণ; দুই দেশের মধ্যে দ্বিপক্ষীয় এবং সীমান্ত স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

২৮ আগস্ট সকালে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটবে। ওই দিন ভারতীয় প্রতিনিধিদল ঢাকা ছাড়বে।

