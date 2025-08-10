ডেঙ্গুতে আরও ৩ জনের মৃত্যু
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে শনিবার আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি আগস্ট মাসে এ নিয়ে ডেঙ্গু ১৫ জনের প্রাণ কেড়ে নিল। এ বছরের এখন পর্যন্ত এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ৯৮ জনের মৃত্যু হলো।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের শনিবারের ডেঙ্গুবিষয়ক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে জুলাই মাসে, যার সংখ্যা ৪১। জুন মাসে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছে এই রোগে। মৃত্যুর দিক থেকে তৃতীয় স্থানে আগস্ট মাসে। এই মাসের প্রথম ৯ দিনে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে।
ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে। এই অঞ্চলে ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মুগদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতাল রয়েছে।
তারপর সবচেয়ে বেশি মৃত্যু হয়েছে বরিশাল বিভাগে, ১৮ জন। চট্টগ্রাম বিভাগে ১৬ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ১১ জন, খুলনা ও রাজশাহী বিভাগে ৪ জন করে মৃত্যু হয়েছে।
সারা দেশে গতকাল নতুন করে আরও ৩২৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে বলেও জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। তারা বলছে, ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে গতকাল সবচেয়ে বেশি রোগী ভর্তি হয়েছে বরিশাল বিভাগে, যার সংখ্যা ৬৬। তারপর ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৬২ জন, চট্টগ্রাম বিভাগে ৫৪ জন, সিটি করপোরেশনের বাইরে ঢাকায় ৪৯ জন, রাজশাহী বিভাগে ৪১ জন, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৩৩ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত এ বছর ২৩ হাজার ৭৩৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এখনো ১ হাজার ৩৩৩ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি আছেন।
জুলাই মাসে এ বছর সবচেয়ে বেশি মানুষ ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন, যার সংখ্যা ১০ হাজার ৬৮৪। আগস্ট মাসে এখন পর্যন্ত ২ হাজার ৭৫৫ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন।
বরিশাল বিভাগের মানুষ সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন, যার সংখ্যা ৮ হাজার ৫৯৮। তারপর যথাক্রমে বেশি ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এবং সিটি করপোরেশনের বাইরে ঢাকা বিভাগের মানুষ।