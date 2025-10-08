জকসু নির্বাচনের জন্য ৫ সদস্যের প্রস্তুতি কমিটি গঠন, শিক্ষার্থীদের ক্ষোভ
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পাঁচ সদস্যের নির্বাচন প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (রুটিন দায়িত্ব) অধ্যাপক শেখ রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত অফিস আদেশে এ তথ্য জানানো হয়।
নির্বাচন প্রস্তুতি কমিটিতে আহ্বায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্ম বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মোস্তফা হাসান। সদস্যসচিব হিসেবে আছেন ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মো. আনিসুর রহমান।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. শহিদুল ইসলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক কানিজ ফাতেমা কাকলী, কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক মো. জুলফিকার মাহমুদ।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, জকসু বিধি পাস হওয়ার আগপর্যন্ত এই কমিটি নির্বাচনসংক্রান্ত প্রস্তুতির যাবতীয় কার্য সম্পাদন করবে।
৮ অক্টোবর বুধবার জকসু নির্বাচনের রূপরেখা অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন গঠন করার কথা ছিল। কিন্তু এর আগের দিন নির্বাচন প্রস্তুতি কমিটি গঠন নিয়ে শিক্ষার্থীরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মাসুদ রানা ফেসবুকে লেখেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৮ অক্টোবর তারিখে জকসু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠন করার কথা ছিল। কিন্তু তাদের ধারাবাহিক ব্যর্থতার ফলে এখনো জকসু আইনই পাস করতে পারেনি তারা।
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের সদস্যসচিব শাহীন মিয়া প্রথম আলোকে বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন আগের মতো আবারও প্রহসন শুরু করেছে। বারবার শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একই প্রতারণা করছে। তাদের দেওয়া কোনো প্রতিশ্রুতি এখন পর্যন্ত বাস্তবায়ন করতে পারেনি। ব্যর্থতার দায় নিয়ে এই প্রশাসনের বিদায় নেওয়াই ভালো হবে।
অপর দিকে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্র অধিকারের সভাপতি এ কে এম রাকিব প্রথম আলোকে বলেন, প্রশাসন জকসুর রূপরেখা অনুযায়ী দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেনি। বারবার তারা ব্যর্থতার প্রমাণ দিচ্ছে। বুধবার সব সংগঠন বসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। নতুন কর্মসূচি নিয়ে কথা হবে।