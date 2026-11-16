ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৫০০ পার
দেশে ডেঙ্গুতে এ বছর মৃত্যুর সংখ্যা ৫০০ ছাড়িয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায়; অর্থাৎ গতকাল রোববার থেকে আজ সোমবার সকাল পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫০২। একই সময়ে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ১ হাজার ৫৯৮ জন।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আজ সোমবারের দেওয়া প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া তিনজনের মধ্যে দুজন ঢাকা বিভাগের ও একজন খুলনা বিভাগের। নতুন ভর্তি রোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৬৭৩ জন ঢাকা বিভাগের। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগে ২৫১, খুলনায় ২০১, বরিশালে ১৮৫, রাজশাহীতে ১৪৫, রংপুরে ৭১, ময়মনসিংহে ৬১ ও সিলেট বিভাগে ১১ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।
এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ১০৭। তাঁদের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পেয়েছেন ১ লাখ ৫৭ হাজার ৯৮৮ জন। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ৫ হাজার ৬১৭ জন।
দেশে ডেঙ্গুতে মৃত্যুর হিসাবে ২০২৬ সাল এখন পর্যন্ত তৃতীয় সর্বোচ্চ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, ২০২৩ সালে দেশে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ ১ হাজার ৭০৫ জনের মৃত্যু হয়। ২০২৪ সালে মারা যান ৫৭৫ জন। গত বছর; অর্থাৎ ২০২৫ সালে ডেঙ্গুতে মৃত্যু হয়েছিল ৪১৩ জনের। সে হিসাবে চলতি বছরের মৃত্যু এরই মধ্যে গত বছরের মোট মৃত্যুকে ছাড়িয়েছে।
বিশেষজ্ঞরা ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে এডিস মশার প্রজননস্থল ধ্বংস এবং জ্বর হলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়ার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছেন।