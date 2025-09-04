মোর হ্যাপিনেস পার স্কয়ার ফিট: অঙ্গন ডেভেলপমেন্টসের স্বপ্নের ঠিকানা

মোর হ্যাপিনেস পার স্কয়ার ফিট: অঙ্গন ডেভেলপমেন্টসের স্বপ্নের ঠিকানা
প্রতিষ্ঠার পর থেকেই গুণগত মান, সময়মতো নির্মাণ ও গ্রাহকের সন্তুষ্টিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে আস্থার সঙ্গে কাজ করছে অঙ্গন ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড। এরই ধারাবাহিকতায় ঢাকার ব্যস্ত নগরজীবনে অঙ্গন ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড নিশ্চিত করছে আরামদায়ক, নিরাপদ ও আনন্দময় জীবনযাপনের প্রতিশ্রুতি হিসেবে ‘মোর হ্যাপিনেস পার স্কয়ার ফিট’ প্রকল্প।
নির্মাণে গুণগত মান ও আধুনিক প্রযুক্তি
অঙ্গনের প্রতিটি প্রকল্পে ব্যবহার করা হয় মানসম্পন্ন উপকরণ ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তি। কাঠামোগত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড (বিএনবিসি) ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক নীতিমালা কঠোরভাবে অনুসরণ করা হয়। ভূমিকম্পসহনশীল ডিজাইন, পরিবেশবান্ধব উপকরণ ও দীর্ঘস্থায়ী স্থাপত্যশৈলী প্রতিটি প্রকল্পকে করে তোলে নির্ভরযোগ্য।
প্রকল্প
অঙ্গন ডেভেলপমেন্টস লিমিটেড ইতিমধ্যে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় একাধিক প্রিমিয়াম প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করেছে। প্রতিটি প্রকল্পে রয়েছে প্রশস্ত ও আরামদায়ক অ্যাপার্টমেন্ট, আধুনিক লিফট ও জেনারেটর, শিশুদের খেলার জায়গা, রুফটপ গার্ডেন ও জিমনেসিয়াম, কমিউনিটি হল বা মাল্টিপারপাস রুম। এ ছাড়া অঙ্গন বর্তমানে ঢাকার অভিজাত এলাকায় কিছু চলমান ও আসন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে গুলশান লেক ড্রাইভের জলাশয়ঘেঁষা বিলাসবহুল প্রকল্প, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় কর্নার প্লটে ‘অঙ্গন হারমিটেজ’, আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন বাণিজ্যিক প্রকল্প ‘অঙ্গন রাজারমনি কমপ্লেক্স’ এবং বনানী ডিওএইচএসে প্রিমিয়াম প্রকল্প ‘অঙ্গন সিগনেচার’। এ ছাড়া গুলশান, বনানী, ধানমন্ডি, উত্তরা, বসুন্ধরা, শ্যামলী, জিগাতলা, উত্তরা ও মিরপুরে আরও একাধিক প্রকল্প চলমান। এসব প্রকল্পে আধুনিক স্থাপত্যের পাশাপাশি সবুজায়ন, কমিউনিটি স্পেস এবং বিলাসবহুল সুবিধা থাকবে, যা নগরজীবনে নিয়ে আসবে নতুন মাত্রা।
গ্রাহকের আস্থা ও ভবিষ্যতের লক্ষ্য
অঙ্গন বিশ্বাস করে, গ্রাহকের সন্তুষ্টিই প্রতিষ্ঠানকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রতিটি প্রকল্পে স্বচ্ছতা, সময়মতো হস্তান্তর ও প্রতিশ্রুত সেবা প্রদানে অঙ্গন অঙ্গীকারবদ্ধ। অঙ্গন শুধু আবাসন নয়, আধুনিক নগরজীবনের স্বপ্ন দেখছে। যেখানে নিরাপত্তা, সবুজায়ন, আধুনিক স্থাপত্য ও কমিউনিটিভিত্তিক জীবনধারা একসঙ্গে মিলিত হবে।
দেশের রিয়েল এস্টেট সেক্টরে অঙ্গন ডেভেলপমেন্টস একদিন বিশ্বাস ও গুণগত মানের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবে—এটাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতিশ্রুতি।