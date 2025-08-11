এক দফা দাবিতে আমরণ অনশনে সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা

এক দফা দাবিতে আমরণ অনশনে সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (বিআইটি) মডেলের আদলে একাডেমিক ও প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিতের দাবিতে টানা ৩০ ঘণ্টা ধরে জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে আমরণ অনশন করছেন চারটি সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীরা। কলেজগুলো হলো বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ময়মনসিংহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও সিলেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।
গতকাল রোববার দুপুর ১২টা থেকে চার কলেজের ১২ শিক্ষার্থী অনশন শুরু করেন। আজ সোমবার সন্ধ্যায়ও তাঁদের অনশনে থাকতে দেখা যায়। তবে তাঁদের সঙ্গে আরও অনেক শিক্ষার্থী সেখানে রয়েছেন।
অনশনরত শিক্ষার্থীদের ভাষ্য, ‘এই প্রতিষ্ঠানগুলোর একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, আর প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। শিক্ষার্থীদের দাবি, এই দ্বৈত কাঠামোর ফলে শিক্ষার্থীদের একাডেমিক সমস্যগুলো সমাধান হচ্ছে না। তাঁদের একাডেমিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। তাঁরা তাঁদের সমস্যার কথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বললে তারা বলে, এসব সমাধানের দায়িত্ব তাদের নয়। তোমরা এটা কারিগরিকে বলো। কারিগরিকে বললে সে বলে, এগুলা সমাধানের সক্ষমতা নাই কারিগরির।’
অনশনে অংশ নেওয়া বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) বিভাগের শিক্ষার্থী লুৎফর রহমান বলেন, তাঁদের আন্দোলনটা হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ সংস্কারের আন্দোলন। প্রায় তিন মাস ধরে তাঁরা আন্দোলন করছেন। সর্বশেষ গত ২৭ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে তাঁরা অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন। এরপর প্রেসক্লাবের সামনে অবস্থান নিলে পুলিশ অতর্কিত হামলা চালায়। এতে ৫০ শিক্ষার্থী আহত হন। এরপর তাঁরা তাঁদের দাবি না মানলে ১০ আগস্ট থেকে অনশনে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন। দাবি না মানায় তাঁরা গতকাল থেকে অনশন শুরু করেছেন। এখন পর্যন্ত সরকারের কেউ তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি।
লুৎফর রহমান আরও বলেন, ‘আমাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে শিক্ষকসংকট। দক্ষ প্রকৌশলী হওয়ার জন্য যে ধরনের ফ্যাসিলিটি দরকার পড়ে, তার ৫ ভাগও আমাদের এখানে নাই। আমাদের চারটা ক্যাম্পাস মিলে মাত্র দুইজন অধ্যাপক, দুইজন সহযোগী অধ্যাপক রয়েছেন। আমার বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে সিভিল ডিপার্টমেন্টে মাত্র একজন স্থায়ী শিক্ষক। একজন শিক্ষক কীভাবে একটা ডিপার্টমেন্ট চালায়, যেখানে একটা প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষক লাগে ৮ থেকে ১০ জন। আমরা কারিগরি এবং গভর্নমেন্টকে বলতে চাই, চালানোর সক্ষমতা না থাকলে আপনারা আমাদের রাখছেন কেন? আমরা এখান থেকে বের হতে চাই এবং আমরা মনে করি, আমাদের এক্সিস্টিং সমস্যাগুলোর একমাত্র সমাধান বিআইটির আদলে একটি স্বতন্ত্র কাঠামো গঠন করা। এর মাধ্যমে আমাদের এই দ্বৈত কাঠামো বিলুপ হবে এবং একাডেমিক ও প্রশাসনিকভাবে একটি স্বাধীন এবং স্থায়িত্ব শাসন নিশ্চিত হবে।’
আমরণ অনশনে অংশ নেওয়া ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের সিভিল ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের শিক্ষার্থী তৌফিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা তিন মাস ধরে আন্দোলন করছি। স্মারকলিপি দেওয়া, অবস্থান কর্মসূচি ও প্রেস ব্রিফিং—সবই করেছি, কিন্তু কোনো ফল পাইনি। ফলে আমরা এখন আমরণ অনশনে বসেছি।’