ওবায়দুল কাদের, বাহাউদ্দিন নাছিমসহ ৭ আসামিকে হাজির হতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আদেশ

মানবতাবিরোধী অপরাধ
ওবায়দুল কাদের, বাহাউদ্দিন নাছিমসহ ৭ আসামিকে হাজির হতে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আদেশ
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের একটি মামলায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আ ফ ম বাহাউদ্দিন নাছিমসহ সাত আসামিকে হাজির হতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের আদেশ দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-২ এই আদেশ দিয়েছেন। ট্রাইব্যুনালের রেজিস্ট্রারের কার্যালয় এ ধরনের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে থাকে।
এ মামলার অপর আসামিরা হলেন সাবেক তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত, যুবলীগের চেয়ারম্যান শেখ ফজলে শামস পরশ ও সাধারণ সম্পাদক মাইনুল হোসেন খান নিখিল এবং ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি সাদ্দাম হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক শেখ ওয়ালী আসিফ ইনান। আসামিদের সবাই পলাতক।
ট্রাইব্যুনাল এই আসামিদের আগামী ৮ জানুয়ারির মধ্যে হাজির হতে বলেছেন। এর মধ্যে হাজির না হলে আসামিদের অনুপস্থিতিতে বিচার কার্যক্রম শুরু হবে। এর আগে ১৮ ডিসেম্বর ওবায়দুল কাদেরসহ সাত আসামির বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ দাখিল করেছিল প্রসিকিউশন।