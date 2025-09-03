নতুন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হাজী সেলিম ও তানভীর

নতুন হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হাজী সেলিম ও তানভীর
রাজধানীর লালবাগ থানার একটি হত্যা মামলায় সাবেক সংসদ সদস্য হাজী সেলিম ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তানভীর হাসান সৈকতকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।
ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট (সিএমএম) আদালত আজ বুধবার এ আদেশ দেন। এর আগে সকালে হাজী সেলিম ও তানভীরকে কারাগার থেকে আদালতের হাজতখানায় আনা হয়। সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে তাঁদের হাজতখানা থেকে এজলাসকক্ষে তোলা হয়।
পরে পুলিশের পক্ষ থেকে লালবাগ থানার একটি হত্যা মামলায় তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন করা হয়। শুনানি নিয়ে আদালত তাঁদের গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেন।
মামলার কাগজপত্রের তথ্য অনুযায়ী, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় গত বছরের ১৯ জুলাই রাজধানীর ইডেন কলেজের সামনে গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান শাওন। এ ঘটনায় গত ২১ জানুয়ারি লালবাগ থানায় মামলা হয়। মামলায় হাজী সেলিম ও তানভীরকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো।
গত বছরের ২ সেপ্টেম্বর হাজী সেলিমকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। অন্যদিকে তানভীরকে গত বছরের ১৪ আগস্ট গ্রেপ্তার করা হয়। এরপর থেকে তাঁরা কারাগারে আছেন।