আ.লীগের ভোট পেতে চায় জাপার দুই অংশই

আ.লীগের ভোট পেতে চায় জাপার দুই অংশই
জুলাই অভ্যুত্থানের পর নির্বাচনের আগে আনিসুল ইসলাম মাহমুদের নেতৃত্বে ‘হেভিওয়েট’ নেতাদের নিয়ে গড়ে উঠেছে নতুন জাতীয় পার্টি। এর বাইরে জি এম কাদের নিয়ন্ত্রণ করছেন জাতীয় পার্টির আরেকটি অংশ। রাজনৈতিক মহলে আলোচনা আছে, ফ্যাসিবাদের সমর্থক হিসেবে জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার দাবির পক্ষে যেসব দল, তাদের লক্ষ্য দলটির ভোট নিজেদের ভাগে আনা। অন্যদিকে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ নিয়ে জাতীয় পার্টির দুই অংশেরই এখন লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে আওয়ামী লীগের ভোট নিজেদের পক্ষে আনা।