প্রথম আলোর আদলে ভুয়া ওয়েব পেজ ও বিজ্ঞাপন: সতর্ক থাকুন

প্রথম আলোর আদলে ভুয়া ওয়েব পেজ ও বিজ্ঞাপন: সতর্ক থাকুন
সম্প্রতি লক্ষ করা যাচ্ছে, প্রথম আলোর নাম, লোগো ও ওয়েবসাইটের হুবহু নকশা নকল করে কিছু ভুয়া ওয়েবসাইট, ওয়েব পেজ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে বিভ্রান্তিকর তথ্য ও বিজ্ঞাপন ছড়ানো হচ্ছে। ভালোমতো লক্ষ না করলে এসব সাইট ও বিজ্ঞাপন প্রথম আলোর মূল সাইট বলে মনে হতে পারে, যা পাঠকদের বিভ্রান্ত করছে।
গুগলসহ বিভিন্ন অ্যাড সার্ভারের মাধ্যমেও এ ধরনের বিজ্ঞাপন কখনো কখনো প্রথম আলোর ওয়েবসাইটেও দেখা যেতে পারে। তবে এসব বিজ্ঞাপন শনাক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম আলো সেগুলো ব্লক করছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, এসব বিজ্ঞাপন যে ওয়েব পেজে নিয়ে যায়, সেই ওয়েব ঠিকানা প্রথম আলোর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটের সঙ্গে মেলে না।
কোনো তথ্য বা বিজ্ঞাপন সত্য কি না, তা যাচাই করতে পাঠকদের কেবল প্রথম আলোর অফিশিয়াল ওয়েবসাইট www.prothomalo.com –এ প্রকাশিত কনটেন্ট এবং প্রথম আলোর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজ থেকে দেওয়া তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
প্রথম আলো স্পষ্টভাবে জানাতে চায়, এ ধরনের ভুয়া সাইট, পেজ বা বিজ্ঞাপনের সঙ্গে প্রথম আলোর কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। এগুলো সম্পূর্ণভাবে ভুয়া, বিভ্রান্তিকর ও প্রতারণামূলক।
পাঠকদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ, যদি প্রথম আলোর নামে কোনো সন্দেহজনক বিজ্ঞাপন, লিংক, ওয়েবসাইট বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পেজ চোখে পড়ে, তাহলে অনুগ্রহ করে সেটি [email protected] ই-মেইল ঠিকানায় পাঠিয়ে প্রথম আলোকে জানান। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রথম আলো সংশ্লিষ্ট ভুয়া সাইট বা পেজকে প্রথম আলোর বিজ্ঞাপন সার্ভার ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে ব্লক করার উদ্যোগ নেবে। একই সঙ্গে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য এসব লিংক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হবে।
বিভ্রান্তিকর কোনো লিংকে ক্লিক ও ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার না করতে এবং প্রথম আলোর খবরের জন্য শুধু অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ও ভেরিফায়েড প্ল্যাটফর্মে প্রকাশিত তথ্যের ওপর আস্থা রাখতেও পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।