ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান শওকত আলী চৌধুরী নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ব্যাখ্যা দিলেন

ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান শওকত আলী চৌধুরী নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের ব্যাখ্যা দিলেন
নিজের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগের প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দিয়েছেন ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের (ইবিএল) চেয়ারম্যান মো. শওকত আলী চৌধুরী।
এক বিজ্ঞপ্তিতে মো. শওকত আলী চৌধুরী বলেন, ‘সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম আমার নাম জড়িয়ে ক্রমাগত অসত্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্য-উপাত্ত সংবলিত খবর প্রকাশ করছে, যা অনভিপ্রেত।’ তিনি বলেন, ‘এসব সম্পূর্ণ মিথ্যা, মনগড়া ও বানোয়াট খবরে প্রকাশ পাচ্ছে যে আমি ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যানের পদে থেকে ৮ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছি। আমি এসব ভিত্তিহীন খবরের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।’
মো. শওকত আলী চৌধুরী বলেন, ‘আমি আশির দশক থেকে বাংলাদেশে ব্যবসা করছি। এ দেশের একজন দায়িত্বপূর্ণ নাগরিক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের মাধ্যমে অর্থনীতিতে অবদান রাখছি বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। এ দেশের ব্যাংকিং, বিমা, শিপ রিসাইক্লিং, চা, সিরামিকস, আবাসন, লজিস্টিকস প্রভৃতি ব্যবসায় আমার উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ রয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমার ৪০ বছরের বেশি ব্যবসায়িক জীবনে আমার বিরুদ্ধে একটি টাকাও আত্মসাৎ করা তো দূরের কথা, কোনো ব্যাংকে কোনো ঋণ এক দিনের জন্যও ওভারভিউ হয়নি এবং কোনো সময়ে পুনঃ তফসিলীকরণও চাইনি। এমনকি কখনো কোনো ব্যাংকের নিকট সুদ মওকুফের আবেদনও করিনি।’
প্রতিটি ব্যাংকের ঋণ ফেরতের নির্ধারিত সময়ের আগেই তা পরিশোধ করেছেন বলে উল্লেখ করেন শওকত আলী চৌধুরী। তিনি বলেন, ‘এখন পর্যন্ত আমার যদি কোনো খেলাপি ঋণ না থেকে থাকে, তাহলে কোন টাকা আত্মসাৎ করে পাচার করলাম, তা আমার বোধগম্য নয়। দেশের একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী হিসেবে ব্যাংক হিসাবে ৮ হাজার কোটি টাকা লেনদেন একটি স্বাভাবিক ব্যবসায়িক প্রক্রিয়ামাত্র। এখানে উল্লেখ্য, আমি, আমার স্ত্রী ও নিজেদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান করবছর ২০১৩-১৪ থেকে ২০২৩-২৪ সময়ের ১১ বছরে ১১ বার সেরা করদাতা হিসেবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক মনোনীত হয়ে পুরস্কৃত হয়েছি।’
শওকত আলী চৌধুরী বলেন, ‘কিছুদিন যাবৎ দেশের কিছু অনলাইন নিউজ পোর্টাল, সংবাদমাধ্যম, টিভি চ্যানেলসহ একটি স্বার্থান্বেষী মহল আমাকে জড়িয়ে অসত্য ও বিভ্রান্তিকর খবর প্রকাশ করছে। শুধু তা-ই নয়, এ কুচক্রী মহলটি বিভিন্নভাবে আমার নামের সঙ্গে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির নামকে জড়িয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে। ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি একটি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের জারীকৃত সব নিয়ম-নীতি মেনে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং এর ব্যত্যয়েরও কারও কোনো সুযোগ নেই।’ তিনি বলেন, ‘আমাকে জড়িয়ে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসি-সংক্রান্ত ব্যাপারে কর্তৃপক্ষেরও কোনো অভিযোগ নেই। সুতরাং ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান কর্তৃক ৮ হাজার কোটি টাকা আত্মসাতের অসত্য ও বানোয়াট অভিযোগ-সংবলিত প্রকাশিত খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। সরকারের সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রতিষ্ঠান যাচাই করতে চাইলে এ বিষয়ে আমার পক্ষ হতে প্রয়োজনীয় সব ধরনের সহায়তা করা হবে।’
ইস্টার্ন ব্যাংকের চেয়ারম্যান বলেন, ‘আমাকে জড়িয়ে এই মিথ্যা ও ভিত্তিহীন সংবাদ প্রকাশ করে ইস্টার্ন ব্যাংক পিএলসির চেয়ারম্যান হিসেবে আমার সুনাম ক্ষুণ্ন করার প্রচেষ্টায় বিভ্রান্ত না হতে সবাইকে বিনীত অনুরোধ করছি।’