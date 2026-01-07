সাবেক মেয়র আতিক ও তাঁর স্ত্রী–কন্যার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা

সাবেক মেয়র আতিক ও তাঁর স্ত্রী–কন্যার দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
ঢাকার উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) সাবেক মেয়র আতিকুল ইসলাম, তাঁর স্ত্রী শায়লা সাগুফতা ইসলাম ও কন্যা বুশরা আফরীনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছেন আদালত। দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আজ বুধবার ঢাকার মহানগর জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ সাব্বির ফয়েজের আদালত এ আদেশ দেন।
দুদকের পক্ষে সংস্থাটির উপপরিচালক সাইফুজ্জামান এই তিনজনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আবেদন করেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) তানজির আহমেদ।
আবেদনে বলা হয়, আতিকুল ইসলাম ও অন্যদের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহার ও টেন্ডারে অনিয়মের মাধ্যমে মশার লার্ভা নিধনের ওষুধ ছিটানোর যন্ত্র ক্রয়ে সরকারি অর্থের অপচয়, দুর্নীতি, অর্থ পাচারসহ বিভিন্ন অভিযোগে অনুসন্ধান চলছে।
আবেদনে আরও বলা হয়, অনুসন্ধানের সময় জানা যায়, আতিকুল ইসলাম ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে দেশের বিভিন্ন স্থানে (ঢাকা ছাড়াও দেশের অন্যান্য এলাকায়) এবং দেশের বাইরে কানাডা, যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য দেশে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ রয়েছে। অভিযোগ–সংশ্লিষ্ট আতিকুল ইসলাম এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা দেশ ছেড়ে বিদেশে পালিয়ে তাঁদের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদ হস্তান্তর করার চেষ্টা করছেন মর্মে জানা যায়। তাঁরা বিদেশে পালিয়ে গেলে অনুসন্ধানকার্য ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এ জন্য অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে তাঁদের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন।