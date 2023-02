বেসিস সফটএক্সপোর সহযোগী হুয়াওয়ে

অনুষ্ঠিত হবে ২৩টির বেশি সেমিনার ও প্রযুক্তি অধিবেশন। এসব সেমিনারের মধ্যে ২৫ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় ‘5G and IoT : Opportunities for BGD Telecom and Software Industry’ শীর্ষক একটি সেমিনারে আলোচক হিসেবে যোগদান করবেন হুয়াওয়ে সাউথ এশিয়ার মার্কেটিং ডিরেক্টর এস এম নাজমুল হাসান।