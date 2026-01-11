বাংলাদেশ

আপত্তি তোলায় চিফ প্রসিকিউটরকে প্রশ্ন

নির্বাচন হলে কি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালফাইল ছবি

নির্বাচন হলে কি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসবে, চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলামকে এমন প্রশ্ন করেছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এর বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ।

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয় এবং সাবেক তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলকের বিরুদ্ধে করা মামলায় আজ রোববার শুনানি চলার সময় বিচারপতি এমন প্রশ্ন করেন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল-১-এ এই মামলার বিচার চলছে। বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বে তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল-১-এর অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও বিচারক মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী।

এ মামলার আসামি সজীব ওয়াজেদ পলাতক। আর জুনাইদ আহ্‌মেদ গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারে আছেন। আজকে তাঁকে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।

শুনানি চলাকালে জুনাইদ আহ্‌মেদের আইনজীবী এম লিটন আহমেদ বলেন, ট্রাইব্যুনাল ইতিমধ্যে তাঁর মক্কেলের সঙ্গে প্রিভিলেজড কমিউনিকেশনের (একান্ত সাক্ষাৎ) আবেদন মঞ্জুর করেছেন। এর আলোকে তাঁরা কারাগারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য গিয়েছিলেন। কারা কর্তৃপক্ষ সাক্ষাতের সময় ল্যাপটপ ও পেনড্রাইভ নিয়ে যেতে দেননি। কিন্তু এ মামলা থেকে অব্যাহতির আবেদন উপস্থাপনের জন্য কিছু ভিডিও ও অডিও নিয়ে আসামির সঙ্গে তাঁদের বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। এ কারণে আগামী শুক্রবার তাঁরা কারাগারে ল্যাপটপ ও পেনড্রাইভসহ যেন ‘প্রিভিলেজড কমিউনিকেশন’ করতে পারেন, সেই আবেদন করেন।

ট্রাইব্যুনাল শুক্রবারের আগেই ল্যাপটপ ও পেনড্রাইভ নিয়ে কারাগারে সাক্ষাতের জন্য যেতে বলেন। তখন জুনাইদ আহ্‌মেদের আইনজীবী শুক্রবার ‘প্রিভিলেজ কমিউনিকেশন’ এবং পরের রোববার এ মামলায় তাঁদের আবেদন রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

এ সময় চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম ট্রাইব্যুনালকে বলেন, ‘উনাদের (জুনাইদ আহ্‌মেদের আইনজীবীর) উদ্দেশ্য আমরা বুঝি। উনারা খুব আশায় আছেন, ইলেকশন হলে বিচার-টিচার আর হবে না।’

এ সময় চিফ প্রসিকিউটরের উদ্দেশে বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ বলেন, ‘ইলেকশন হলে কি আওয়ামী লীগ আসবে?’ জবাবে চিফ প্রসিকিউটর বলেন,

আসামিদের মনোভাব তাঁরা (প্রসিকিউশন) জানেন।

পরে বিচারপতি শফিউল আলম মাহমুদ চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলামকে এ ধরনের কথা না বলার জন্য বলেন।

এ মামলায় আজ আসামিদের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিক অভিযোগ গঠনের আবেদন করেন চিফ প্রসিকিউটর। আগামী বৃহস্পতিবার এ মামলায় আসামিপক্ষের বক্তব্য উপস্থাপনের দিন রাখা হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
বাংলাদেশ থেকে আরও পড়ুন