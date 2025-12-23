প্রথম আলো-ডেইলি স্টারে হামলা, নূরুল কবীরকে হেনস্তার প্রতিবাদে লন্ডনে মানববন্ধন
প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার কার্যালয়ে হামলা, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট এবং সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তার প্রতিবাদে বাংলাদেশ প্রেসক্লাব ইউকের সদস্যরা মানববন্ধন করেছেন। গতকাল সোমবার লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে এই মানববন্ধন হয়।
ক্লাবের সভাপতি শাকির হোসাইনের সভাপতিত্বে ও কোষাধ্যক্ষ জাহাঙ্গীর হোসেনের সঞ্চালনায় মানববন্ধনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন দপ্তর সম্পাদক ইয়াসমিন জাহানারা, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক ফারুক হোসেন, প্রকাশনা সম্পাদক আবদুল কাদের জিলানী, সমাজসেবা সম্পাদক মুন্না মিয়া, সদস্য আহমেদ সাদিক, ব্যারিস্টার মুফতি ইসলাম, ফারিয়া আক্তার সুমি, এ রহমান ওলী প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, চব্বিশের গণ–অভ্যুত্থানের পর তাঁরা আশা করেছিলেন, বাংলাদেশে মুক্ত গণমাধ্যম পাবেন। মানুষ নির্ভয়ে মতপ্রকাশ করতে পারবে। কিন্তু প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলার মধ্য দিয়ে সেই আশা নিরাশায় পর্যবসিত হয়েছে। প্রেসক্লাব নেতারা বলেন, যারা এ ঘটনায় জড়িত ছিল তাদের প্রত্যেককে আইনের আওতায় আনতে হবে।
এদিকে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টারে হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে ইউকে বাংলা প্রেসক্লাব। রোববার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ইউকে বাংলা প্রেসক্লাবের সভাপতি রেজা আহমেদ ফয়সল চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক আরিফ মাহফুজ ও কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুল করিম সুয়েদ বলেন, এ ধরনের নজিরবিহীন হামলা দেশের স্বাধীন গণমাধ্যম ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত এবং গণমাধ্যমকর্মীদের জন্য অশনিসংকেত।
ইউকে বাংলা প্রেসক্লাবের নেতারা প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার সম্পাদক, সাংবাদিক ও সব কর্মীর প্রতি সংহতি ও সমবেদনা জানান। একই সঙ্গে হামলার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের দ্রুত শনাক্ত করে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। ইউকে বাংলা প্রেসক্লাব জানায়, ভিন্নমত প্রকাশ গণতান্ত্রিক অধিকার হলেও কোনো গণমাধ্যম বা সাংবাদিকের ওপর হামলা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।