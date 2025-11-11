বাংলাদেশ

সারা দেশের সব বিমানবন্দরে সর্বোচ্চ সতর্কতার নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক
ঢাকা
সারা দেশে সহিংসতা ও অগ্নিসংযোগের মতো নাশকতার ঘটনাকে বিবেচনায় নিয়ে দেশের সব বিমানবন্দরকে সর্বোচ্চ সতর্ক থাকার নির্দেশ দিয়েছে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক)। আজ মঙ্গলবার বেবিচকের সহকারী পরিচালক (জনসংযোগ) মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ প্রথম আলোকে বিষয়টি নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, এ বিষয়ে দেশের সব বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষকে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, বিমানবন্দরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সিসিটিভির মাধ্যমে সার্বক্ষণিক নজরদারি, ভেহিকেল ও ফুট প্যাট্রোল বাড়ানো এবং মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে। পাশাপাশি সম্ভাব্য অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি মোকাবিলায় তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ নেওয়ার প্রস্তুতিও রাখতে হবে।

বেবিচকের নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, সব বিমানবন্দরে সর্বোচ্চ জনবল মোতায়েন ও ফায়ার সার্ভেইল্যান্স কার্যক্রম জোরদার করতে হবে। কেপিআই নিরাপত্তা নীতিমালা যথাযথভাবে বাস্তবায়ন, বিমানবন্দরে শুধু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অনুমোদিত যাত্রীদের প্রবেশ নিশ্চিত করা এবং সাধারণ জনগণের প্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে।

এ ছাড়া বিমানবন্দরের প্রবেশ ও প্রস্থান পথে যত্রতত্র তল্লাশি, যাত্রী ও কার্গোর নিরাপত্তা পরীক্ষা, স্পর্শকাতর এলাকায় ঘন ঘন টহল, প্রতিদিন নিরাপত্তা সরঞ্জাম পরীক্ষা, কর্মকর্তাদের নিয়মিত ব্রিফিং এবং ২৪ ঘণ্টা সিসিটিভি মনিটরিং চালু রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে গ্যাস, বৈদ্যুতিক লাইনসহ সব স্থাপনার অগ্নিনিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং অগ্নিনিরাপত্তাব্যবস্থা সব সময় সক্রিয় রাখার ওপরও জোর দিয়েছে বেবিচক।

