নতুন আয়োজন ‘একেএস বার্তা সংক্ষেপ’, প্রচার হবে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টায়

নতুন আয়োজন ‘একেএস বার্তা সংক্ষেপ’, প্রচার হবে প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬টায়
প্রতিদিনের অসংখ্য খবরের ভিড়ে সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের চাহিদা দিন দিন বাড়ছে। কিন্তু সময় স্বল্পতা আর ব্যস্ততার কারণে অনেকের পক্ষেই দিনের সব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ জানার সুযোগ হয়ে ওঠে না। পাঠক ও দর্শকদের সেই চাহিদা মেটাতে আজ শনিবার থেকে শুরু হচ্ছে প্রথম আলোর নতুন আয়োজন ‘একেএস বার্তা সংক্ষেপ’।
শনিবার থেকে শুক্রবার—সপ্তাহে সাত দিনই সন্ধ্যা ৬টায় প্রথম আলোর ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোতে প্রচারিত হবে এ আধেয়টি (কনটেন্ট)। এতে থাকবে রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রযুক্তি, কৃষি, বাণিজ্য, ক্রীড়া, শিক্ষা, চিকিৎসা, সংস্কৃতি ও বিনোদনসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে আলোচিত খবরের সারসংক্ষেপ।
তথ্য আর বিশ্লেষণের সমন্বিত এ আয়োজনটি শুধু খবর উপস্থাপন করবে না; বরং প্রতিটি ঘটনাকে দর্শকের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করবে। এ ধরনের উদ্যোগ ডিজিটাল সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলেও আশাবাদী সংশ্লিষ্টরা।