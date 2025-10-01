জিটিওকে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎকার
সত্যকে অস্বীকার করা দুঃখজনক: হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ
অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের বক্তব্যে ‘গভীর দুঃখ ও ক্ষোভ’ জানিয়েছে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনের ফাঁকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা তাঁর সরকারের আমলে বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর সহিংসতার অভিযোগকে ‘ভিত্তিহীন’ বলেছেন।
মঙ্গলবার হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের এক বিবৃতিতে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎকারে দেওয়া এই বক্তব্যে ‘সত্যকে অস্বীকার করা’ হয়েছে বলে দাবি করা হয়। বিবৃতিতে বলা হয়, ২০২৪ সালের ১৩ আগস্ট তারিখে যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সহিংসতার চিত্র তুলে ধরা হয়। এ ছাড়া চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি জাতিসংঘ তথ্যানুসন্ধান কমিশনের প্রতিবেদনেও এ–সংক্রান্ত তথ্যের উল্লেখ রয়েছে। এখনো দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্যাতন অব্যাহত আছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, গত বছরের ১ অক্টোবর এনপিআরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রধান উপদেষ্টা ৫ আগস্টের পর সংখ্যালঘু নির্যাতনের ঘটনার কথা স্বীকার করেছিলেন।