কিছু উগ্র, অবিবেচক গোষ্ঠী অরাজকতা সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত: শিক্ষা উপদেষ্টা

কিছু উগ্র, অবিবেচক গোষ্ঠী অরাজকতা সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত: শিক্ষা উপদেষ্টা
শিক্ষা উপদেষ্টা চৌধুরী রফিকুল আবরার (সি আর আবরার) বলেছেন, ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শহীদ শরিফ ওসমান হাদির শাহাদতের হৃদয়বিদারক ঘটনায় যখন সমগ্র জাতি শোকাহত, তখন এ ঘটনার সুযোগ নিয়ে কিছুসংখ্যক উগ্র, অবিবেচক গোষ্ঠী দেশের বিভিন্ন স্থানে অরাজকতা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।
ছায়ানট ভবন, উদীচী, প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টারের কার্যালয়ে আক্রমণ এবং দ্য নিউ এজ সম্পাদক নূরুল কবীরকে হেনস্তায় উদ্বেগ ও তীব্র নিন্দা জানিয়ে এক বিবৃতিতে শিক্ষা উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।
আজ শনিবার দেওয়া বিবৃতিতে সি আর আবরার বলেন, স্বার্থান্বেষী মহলের এ ধরনের কার্যকলাপ গণ-অভ্যুত্থানের চেতনাকে কালিমালিপ্ত করার অপপ্রয়াসই শুধু নয়, এর ফলে বাংলাদেশবিরোধী ফ্যাসিস্ট অপশক্তির ষড়যন্ত্র সফল হওয়ার আশঙ্কাও দেখা দিতে পারে।
বিবৃতি উপদেষ্টা বলেন, এই গোষ্ঠী বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছায়ানট ভবন আক্রমণ করেছে, অগ্নিসংযোগ করেছে, অনেক সংগীত ও শিক্ষা উপকরণ ধ্বংস করেছে। ছায়ানটের পরিচালনায় ওই ভবনে ‘নালন্দা’ নামে যে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হয়, এই আক্রমণে সেটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।