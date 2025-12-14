সুদানে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলায় এক্স-ফোর্সেসের শোক, নিন্দা

সুদানে বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের ওপর সন্ত্রাসী হামলায় এক্স-ফোর্সেসের শোক, নিন্দা
সুদানের আবেই অঞ্চলে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনের ঘাঁটিতে সন্ত্রাসী হামলায় বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ছয় শান্তিরক্ষী নিহত ও আটজন গুরুতর আহত হওয়ার ঘটনায় গভীর শোক, ক্ষোভ ও তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সাবেক সেনাসদস্যদের সংগঠন এক্স–ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন।
আজ রোববার এক বিবৃতিতে এই শোক ও ক্ষোভ জানান অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি লেফটেন্যান্ট (অব.) সাইফুল্লাহ খান সাইফ।
বিবৃতিতে বলা হয়, শান্তি, মানবতা ও আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনের মহান ব্রত নিয়ে জাতিসংঘের পতাকার নিচে দায়িত্ব পালনরত বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীদের ওপর এই কাপুরুষোচিত হামলা শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, বরং সমগ্র মানবতার জন্য এক গভীর আঘাত। এই হামলা প্রমাণ করে, সন্ত্রাসবাদ এখনো বৈশ্বিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য একটি বড় হুমকি।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘যুদ্ধবিধ্বস্ত ও সংঘাতপূর্ণ এলাকায় নিরস্ত্র মানুষকে রক্ষা, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করতে গিয়ে আমাদের এই বীর সন্তানেরা বারবার নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে আসছেন। আবেই অঞ্চলে সংঘটিত এই মর্মান্তিক ঘটনা সেই আত্মত্যাগের আরেকটি রক্তাক্ত অধ্যায়।’
নিহত শান্তিরক্ষীদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে এক্স–ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলেন, নিহত ছয় বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর আত্মত্যাগ জাতি কখনোই ভুলবে না। এক্স–ফোর্সেস অ্যাসোসিয়েশন গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁদের স্মরণ করছে এবং মহান আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছে।
আহত আট বাংলাদেশি শান্তিরক্ষীর দ্রুত আরোগ্য কামনা করে বিবৃতিতে জাতিসংঘ কর্তৃপক্ষের কাছে তাঁদের সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা, পুনর্বাসন এবং প্রয়োজনীয় সব সহায়তা অবিলম্বে নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে।