আদানিকে বকেয়ার ৩ কোটি ডলার পরিশোধ, আরও ৭ কোটি দেবে এ মাসেই

আদানিকে বকেয়ার ৩ কোটি ডলার পরিশোধ, আরও ৭ কোটি দেবে এ মাসেই
ভারতীয় ব্যবসায়িক গোষ্ঠী আদানি গ্রুপের বিদ্যুৎকেন্দ্রের বকেয়া শোধে উদ্যোগ নিয়েছে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)। এর অংশ হিসেবে আজ মঙ্গলবার তিন কোটি ডলার পরিশোধ করা হয়েছে। এ মাসে আদানিকে মোট ১০ কোটি মার্কিন ডলার বা ১ হাজার ২২০ কোটি টাকা পরিশোধ করা হতে পারে। পিডিবির একাধিক দায়িত্বশীল সূত্র প্রথম আলোকে এ তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করেছে।
সূত্রগুলো জানায়, গতকাল সোমবার বিকেলে কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে আদানিকে তিন কোটি ডলার (১২২ কোটি ৫ লাখ ৬০ হাজার টাকা) বিল শোধের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত করা হয়। আজ আদানির ব্যাংক হিসাবে সেই টাকা স্থানান্তর করা হয়। এর আগে বকেয়া শোধে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধে দিয়ে পিডিবিকে চিঠি দিয়েছিল আদানি। তা না হলে ১১ নভেম্বর থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেবে বলে হুমকি দেয় তারা।
পিডিবির চেয়ারম্যান মো. রেজাউল করিম আজ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে প্রথম আলোকে বলেন, আদানির বকেয়া বিলের মধ্যে তিন কোটি ডলার পরিশোধ করা হয়েছে। এরপর নতুন করে আদানির পক্ষ থেকে কিছু জানানো হয়নি।
ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যে নির্মিত আদানির কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার। ২০১৭ সালে আদানির সঙ্গে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি করে পিডিবি। চুক্তি বলছে, এই কেন্দ্রে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ২৫ বছর ধরে কিনবে বাংলাদেশ। পিডিবির তথ্য বলছে, চাহিদা কম থাকায় বিদ্যুৎকেন্দ্রটি গড়ে এখন ৮০০ থেকে ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ করছে।
আদানির জনসংযোগ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আজ প্রথম আলোয় পাঠানো এক বিবৃতিতে বলা হয়, বিলম্ব সুদসহ তাদের পাওনা ৩৫ কোটি ডলার, যা নিয়ে পিডিবির সঙ্গে বিরোধ নেই। বকেয়া বেড়ে যাওয়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ ধরে রাখতে তারা নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ছে।
তবে বিদ্যুৎকেন্দ্রের বিল নিয়ে আদানির সঙ্গে পিডিবির বিরোধ নিষ্পত্তি হয়নি। আদানি কয়লার বাড়তি দাম ধরে বিল করছে। পিডিবি বাজারদরে বিল পরিশোধ করছে। বিরোধ নিষ্পত্তি করতে পেশাদার মধ্যস্থতাকারী নিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছিল আদানি। যদিও তাতে রাজি হয়নি পিডিবি। দেশের উচ্চ আদালতে আদানির চুক্তির বিরুদ্ধে একটি রিট মামলা চলমান। আদালতের আদেশের পর করণীয় নির্ধারণ করবে পিডিবি।
গত ২৭ অক্টোবর পাঠানো আদানির চিঠিতে দাবি করা হয়, ৪৯ কোটি ৬০ লাখ ডলার পাওনা তাদের। এর মধ্যে ২৬ কোটি ২০ লাখ ডলার পাওনা নিয়ে কোনো বিরোধ নেই। বিরোধের বাইরে থাকা এ পাওনা পরিশোধে পিডিবি ব্যর্থ হলে চুক্তি অনুসারে বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থগিত করার অধিকার আছে আদানির। প্রসঙ্গত, বকেয়া বেড়ে যাওয়ায় গত বছর একবার বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করেছিল আদানি। অবশ্য গত এপ্রিলে বকেয়ার প্রায় পুরোটা শোধ করে দিয়েছিল পিডিবি। এরপর গত কয়েক মাসে আবার বকেয়া জমেছে আদানির।
আওয়ামী লীগ সরকার আমলে ২০২৩ সাল থেকে আদানি পাওয়ারের কাছ থেকে বিদ্যুৎ কিনছে সরকার। তখন থেকে আদানির বিল বকেয়া বাড়ছিল। তা বাড়তে বাড়তে ৭০ কোটি ডলার ছাড়িয়ে যায়। গত বছরের আগস্টে বাংলাদেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর বিল শোধে কয়েক দফা তাগাদা দেয় আদানি গ্রুপ। পিডিবির দায়িত্বশীল দুই কর্মকর্তা গত মাসে জানিয়েছিলেন, গত জুনে প্রায় ৩৭ কোটি ডলার বকেয়া শোধ করা হয়েছে।