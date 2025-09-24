আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল
শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে বুধবার বিশেষ তদন্ত কর্মকর্তার সাক্ষ্য, হবে সরাসরি সম্প্রচার
জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের ঘটনায় ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ তিন আসামির বিরুদ্ধে করা মামলার বিশেষ তদন্ত কর্মকর্তা সাক্ষ্য প্রদান করবেন বুধবার। আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের অনুমতি সাপেক্ষে এই সাক্ষ্য প্রদান সরাসরি সম্প্রচার করা হবে।
ট্রাইব্যুনালে কর্মরত সাংবাদিকদের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এক ভিডিও বার্তায় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় প্রসিকিউটর গাজী মোনাওয়ার হুসাইন তামীম এসব তথ্য জানান।
গাজী মোনাওয়ার বলেন, বিশেষ তদন্ত কর্মকর্তা এ মামলা তদন্তের সময় শেখ হাসিনার বেশ কয়েকটি ফোনালাপ জব্দ করেছেন। সাক্ষ্য দেওয়ার সময় সেসব ফোনালাপ ট্রাইব্যুনালে বাজিয়ে শোনানো হবে।
শেখ হাসিনার পাশাপাশি এ মামলার অপর দুই আসামি হলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান ও সাবেক পুলিশ মহাপরিদর্শক (আইজিপি) চৌধুরী আবদুল্লাহ আল-মামুন। এর মধ্যে সাবেক আইজিপি মামুন এ মামলায় ‘অ্যাপ্রুভার’ (রাজসাক্ষী) হিসেবে জবানবন্দি দিয়েছেন।