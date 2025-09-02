নাজমুলের জন্য এগিয়ে আসুন

নাজমুলের জন্য এগিয়ে আসুন
মো. নাজমুল হাসান একসময় আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থায় কাজ করতেন। কুষ্টিয়া শহরের দরিদ্র মানুষের উন্নয়নে কাজ করেছেন। ভাগ্যের পরিহাসে সেই নাজমুল এখন বিভিন্ন জটিলতায় আক্রান্ত; একা একা হাঁটতে পারেন না। নাজমুলের (৩৯) বাড়ি কুষ্টিয়ার কুমারখালী উপজেলার শিলাইদহ ইউনিয়নে। ২০২৩ সালে প্রথমে নাজমুলের মেরুদণ্ডে টিউমার ধরা পড়ে। ভারতের চেন্নাইয়ে অস্ত্রোপচার হয়। বায়োপসি রিপোর্টে ক্যানসার শনাক্ত হওয়ার পর ঢাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নেন।
এরপর একই বছর তাঁর ডান হাঁটুর হাড়ে ফাটল দেখা দেয়। ওই সময় চেন্নাইয়ে গিয়ে তিনি অস্ত্রোপচার করান। এরপর দীর্ঘ দুই বছর ফিজিওথেরাপি নিলেও তিনি স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারছেন না। নিজের ও পরিবারের সঞ্চয় ভেঙে
এবং পরিবারের জমি বিক্রি করে এই পর্যন্ত চিকিৎসার ব্যয় মিটিয়েছেন। চিকিৎসকেরা তাঁকে আবারও হাঁটুতে অস্ত্রোপচারের পরামর্শ দিয়েছেন। তবে অর্থসংকটে পরিবারের পক্ষে নাজমুলের চিকিৎসা ব্যয় বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। এমন পরিস্থিতিতে নাজমুল সবার কাছে চিকিৎসা সহায়তার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। সাহায্য পাঠাতে হিসাবের নাম: মো. নাজমুল হাসান,
হিসাব নম্বর: ১৬৮১৫১০০৪২১৫৯, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, এন এস রোড, বড় বাজার শাখা, কুষ্টিয়া। সাহায্য পাঠানো যাবে মুঠোফোন নম্বরেও—০১৭২১৫০৭৬৩৯ (বিকাশ)। বিজ্ঞপ্তি